1월 합계출산율 0.99명…월별 최고치 경신

코로나 등으로 지연됐던 혼인 증가…결혼·출산 인식변화 등도 영향

헬스케어입력 :2026/03/26 08:33    수정: 2026/03/26 08:43

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

2026년 1월 합계출산율은 0.99명으로 지난해 1월(0.89명)대비 0.10명 상승한 것으로 나타났다. 이는 월별 합계출산율이 발표되기 시작한 2024년 1월 이후 가장 높은 수준이다.

2026년 1월 인구동향(국가데이터처)에 따르면 출생아 수는 2만 6916명(전년동월비 11.7%)으로 2024년 7월 이후 19개월 연속 전년대비 증가세를 보였다.

저출산고령사회위원회는 합계출산율 증가의 주요 요인으로 에코붐세대 여성(베이비붐 세대의 자녀 세대를 의미하는 것으로 일반적으로 1990~1996년생을 지칭)이 주출산 연령에 진입하면서 가임여성 인구 규모가 증가한 것이 영향을 미치고 있다고 분석했다.

또 코로나19로 인한 혼인 지연이 해소되면서 혼인건수가 2022년 19만2천건, 2023년 19만4천건, 2024년 22만2천건, 2025년 24만건 등으로 꾸준히 증가하고 있고, 혼인 및 출산에 대한 인식 변화, 저출생 대응을 위한 각종 제도 개선 등 정책적 효과가 가세한 데 따른 것으로 해석했다.

연도별 출생아 수 추이(제공=저출산고령사회위원회)

혼인 및 출산에 대한 인식 변화 조사에 따르면 결혼에 대한 긍정인식은 2024년 3월 70.9%에서 2025년 8월 74.5%로 증가했고, 무자녀가구의 출산의향 역시 2024년 3월 32.6%에서 2025년 8월 40.2%로 꾸준히 증가하고 있다.

정부는 저출생 회복 흐름을 공고히 하기 위해 앞으로도 임신·출산 지원, 양육비 및 주거비 부담 완화, 육아휴직 제도 등 일·가정 양립 지원 등의 정책을 일관되게 추진해 나간다는 계획이다.

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
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