케이사인, 파트너 대상 ‘실무형 암호화 기술 웨비나’ 개최

정보보안 전문기업 케이사인(대표 구자동·최현철)은 ‘2026 케이사인 파트너 테크 담당자 대상 암호화 솔루션 2차 웨비나’를 25일 오후 2시~5시 개최한다고 밝혔다.

이번 웨비나는 앞서 진행한 암호화 및 키 관리 기반 교육 연장선에서 마련된 후속 프로그램이다. 이론 중심 교육을 넘어 실제 구축과 개발, 운영 단계에서 필요한 실무 역량 강화를 목적으로 기획했다. 특히 파트너사 테크 담당자들이 고객 환경에 맞는 암호화 체계를 직접 설계하고 적용할 수 있게 지원하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 단순 솔루션 이해를 넘어 프로젝트 수행 과정에서 요구하는 기술 대응 능력까지 확보하게 돕는다는 설명이다.

교육 프로그램은 현업 적용성을 강화한 기술 중심 커리큘럼으로 구성했다. 주요 내용은 △비정형 데이터 암호화 솔루션 소개 △암호화 솔루션 UDF 및 API 개발자 가이드 △솔루션 업그레이드 절차 및 운영 프로세스 △데이터 보안 관련 Q&A 세션 등이다. 테크 담당자가 실제 업무 환경에서 바로 활용할 수 있는 실습 기반 내용이 중점적으로 다뤄질 예정이다.

케이사인은 이번 웨비나를 통해 파트너사들이 암호화 솔루션을 보다 효과적으로 구축·운영할 수 있는 실질적인 기술 역량을 확보하고, 고객 요구에 대한 대응력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대했다. 교육을 담당하는 케이사인 컨설팅팀 조현삼 부장은 “보안 환경이 고도화하면서 단순히 제품 이해를 넘어 실제 적용과 운영까지 수행할 수 있는 기술 역량이 중요해지고 있다”며 “이번 웨비나는 파트너사들이 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 기술을 확보하는 데 초점을 맞췄다”고 밝혔다.