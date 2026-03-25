ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI의 눈
AI의 눈
HR컨퍼런스
스테이블코인
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/03/25 20:40
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇국장급 전보 ▲산업인공지능정책관 최연우
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
산업통상부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
일본 라인야후-카카오게임즈 동맹, 게임 사업 시너지 낼까
'사람 중심' HR테크 컨퍼런스 5월 열린다
AI 주도 3개 부처 한자리에…"조직 칸막이 허문 역대급 행사"
[유미's 픽] 'AI G3' 외치지만 실무 인력 태부족…인력난 해결 '절실'
ZDNet Power Center