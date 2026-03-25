미군 이란 공습에 AI 투입…팔란티어 CTO "현대 전쟁 전환점"

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에서 인공지능(AI)이 실전 전투를 주도했다는 팔란티어 최고위 임원의 발언이 나왔다.

시암 상카르 팔란티어 최고기술책임자(CTO)는 24일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 힐 앤 밸리 포럼에서 "이번 전쟁은 AI에 의해 주도되고 강화된 첫 대규모 전투 작전으로 평가될 것"이라고 밝혔다. 현대 전쟁의 전환점이 될 것이라는 평가도 덧붙였다.

실전 투입된 AI 시스템의 실체도 드러났다. 워싱턴포스트(WP) 등 외신은 미군이 이란 공습 첫 24시간 동안 1000여개 표적을 타격하기 위해 팔란티어가 개발한 AI 기반 '메이븐 스마트 시스템'을 활용했다고 보도했다. 앤트로픽의 AI 모델 '클로드'가 내장된 이 시스템은 인공위성과 감시장비에서 수집한 방대한 데이터를 분석해 실시간 표적 설정과 전장 의사결정을 지원한다.

(사진=팔란티어)

이 가운데 전장에서 목표물 선정에 AI를 활용하는 것을 둘러싼 논란도 커지고 있다. 앤트로픽은 인간 개입 없이 작동하는 자율 살상 무기 개발에 자사 모델 무제한 사용을 허용하지 않겠다는 입장을 고수하다 미국 전쟁부(국방부)와 갈등을 빚었다.

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상카르 CTO는 표적 설정의 효율성을 높이는 데 있어 AI 역할은 단순히 총을 쏘는 것과 관련되지 않는다고 선을 그었다. 그는 "실제로 매우 관료적이고 복잡한 절차"라며 "기술을 활용하면 기존에 몇 달이 걸리던 과정을 단축할 수 있다"고 평가했다.

상카르 CTO는 이번 전쟁에서의 AI 활용 성과를 근거로 미국 AI 연구 방향에 대한 쓴소리도 쏟아냈다. AI 기술의 실용 가치가 실제 전장에서 입증된 것과 달리, 미국 주요 AI 연구소들은 여전히 범용인공지능(AGI) 편중 기조를 보이고 있다는 지적이다. 상카르 CTO는 "수많은 연구소가 AGI에 집착하면서 지나치게 비관적인 전망을 내놓고 있는 게 우려된다"며 "AGI 개발보다 실용적인 기술 적용에 주력해야 한다"고 강조했다.