케어원, KOLAS 국제공인 인정 받아

케어원(대표 김호영)이 국가기술표준원 산하 한국인정기구로부터 국제공인시험기관(KOLAS) 인정을 받았다고 25일 밝혔다.

KOLAS는 국제 표준(ISO/IEC 17025)에 따라 시험기관의 기술 능력과 품질 관리 체계를 엄격하게 평가하는 국가 공인 제도다. 케어원은 이번 인정을 통해 식품 위생 관련 주요 미생물 검사에 대한 공인 성적서 발급 자격을 공식 확보했다. 해당 성적서는 국제시험기관인정협력체(ILAC-MRA)에 따라 전 세계 104개국에서 동일한 효력을 인정받는다.

이에 케어원의 B2B 고객사는 별도의 외부 검증 기관 없이도 ▲식약처 점검, ▲HACCP 심사, ▲대기업 납품은 물론 글로벌 진출 등 엄격한 기준이 요구되는 현장에서 케어원의 분석 데이터를 공식 증빙 자료로 즉각 활용할 수 있다.

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KOLAS 국제공인 인정 획득 ‘공간 케어’ 기술력 증명

케어원은 공인 분석 역량을 바탕으로 자체 R&D 인프라를 고도화하고 있다. 최근 농림축산식품부 지정 그린바이오기업 등록과 LMO(유전자변형생물체) 1등급 연구시설 신고를 완료함으로써 안전 기준 기반 바이오 연구 인프라를 확보했다. 이를 통해 미생물·곤충 생명자원 기반의 위생·방제 솔루션을 연구하며, 해충 발생 원인을 분석하고 공간 특성에 맞는 관리 방식을 설계하는 방향으로 서비스 영역을 확장하고 있다.

케어원 넥스트 케어 연구소 김홍범 소장은 “이번 KOLAS 국제공인시험기관 인정은 케어원이 국제 기준에 부합하는 자체 검증 역량을 확보해 명실상부 글로벌 수준의 기술 서비스 기업으로 도약하게 됐다는 의미”라며 “앞으로 해충 방제와 클린 케어를 결합한 공간 케어 서비스로 시장의 선도 기업으로 자리매김 해나갈 것”이라고 밝혔다.