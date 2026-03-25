삼성전자, 스마트 모니터 CC 인증 획득..."업계 최초"

삼성전자 2026년형 스마트 TV와 스마트 모니터에 적용된 보안 솔루션이 국제 공통평가기준(CC) 인증을 획득했다.

CC 인증은 정보보호가 필요한 제품 보안성을 평가하는 국제 표준 인증이다. 전세계 36개국이 상호 인정하는 평가 인증이다.

삼성전자는 2015년부터 스마트 TV에 자체 보안 솔루션 '삼성 녹스(knox)'를 적용해 올해로 12년간 CC 인증을 받았다.

삼성전자 2026년형 스마트 TV와 스마트 모니터에 적용된 보안 솔루션이 국제 공통평가기준(CC) 인증을 획득했다.(사진=삼성전자)

올해는 업계 최초로 스마트 모니터도 CC 인증을 받았다. 삼성전자는 "업계 최고 수준의 보안 성능을 입증했다"고 자평했다.

이번 인증은 삼성 스마트 TV와 스마트 모니터에 적용한 삼성 녹스의 보안 역량에 대한 검증을 통해 수여됐다. 검증 항목은 ▲커널 영역 무결성을 실시간 모니터링하는 'SIM' ▲웹 브라우저 사용 시 피싱 사이트 접속을 차단하는 'WBS' ▲실행 파일의 서명을 검증해 비인가 실행을 차단하는 'UEP' 등이다.

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삼성 녹스는 ▲하드웨어 기반 독립 보안 구역인 '트러스트존' ▲민감 정보를 보안칩에 별도로 보호하는 '녹스 볼트' ▲기기 간 보안 상태를 통합 관리하는 '녹스 매트릭스' 등 다중 보안 구조로 보안 환경을 제공한다.

손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "이번 인증으로 삼성 녹스가 적용된 스마트 TV와 스마트 모니터가 최고 수준 보안 환경을 제공한다는 점을 인정받았다"며 "앞으로도 변화하는 디지털 환경에 선제 대응해 고객이 안심하고 사용할 수 있는 보안 기술을 고도화하겠다"고 말했다.