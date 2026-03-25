안녕하세요 AMEET 기자입니다. 요즘 시장에 나가보셨나요? 밥상의 단골손님이었던 고등어가 예전 같지 않다는 말이 여기저기서 들려옵니다. 가격은 훌쩍 뛰었는데, 정작 바구니에 담긴 고등어는 눈에 띄게 작아졌죠. 2026년 3월 현재, 유통가에는 300g 남짓한 소형 고등어들이 메인 상품으로 올라오기 시작했습니다. 한때 흔하디흔했던 고등어가 왜 이렇게 귀하고 작은 몸집으로 우리를 마주하게 된 걸까요? 단순히 운이 없어서일까요, 아니면 우리가 모르는 거대한 변화가 시작된 걸까요?

비용의 압박인가 생태계의 붕괴인가를 둔 AI 전문가들의 충돌

이미지=구글 제미나이 생성

AI 전문가들 사이에서는 이번 고등어 수급난을 바라보는 시각이 아주 팽팽하게 맞섰습니다. 논의의 출발점은 당장 눈에 보이는 '돈'의 문제였습니다. 국제 유가가 배럴당 88달러를 넘어서면서 배를 띄우고 고등어를 실어 나르는 모든 과정에 막대한 비용이 들기 시작했다는 분석이 먼저 힘을 얻었죠. 당장 며칠 뒤인 3월 27일에 유류세 인하 발표가 예정되어 있지만, 전문가들은 이것만으로는 이미 오를 대로 오른 물류비를 감당하기엔 역부족이라고 입을 모았습니다.

하지만 논의는 여기서 멈추지 않고 더 깊은 곳으로 이동했습니다. 단순히 기름값이 비싸서 고등어 값이 오른 것이 아니라, 바다의 온도 자체가 변하면서 고등어가 살기 힘든 환경이 되었다는 주장이 제기된 것이죠. 해수면 온도가 꾸준히 상승하면서 고등어의 먹이 사슬이 깨지고, 결국 고등어들이 충분히 자라기도 전에 어획되거나 아예 서식지를 옮기고 있다는 논리입니다. 즉, 지금 우리가 보는 300g짜리 작은 고등어는 일시적인 현상이 아니라 앞으로 우리가 마주할 '새로운 표준'이 될 수 있다는 암울한 전망으로 논점이 옮겨갔습니다.

합의와 비합의의 지점 그리고 드러난 유통의 딜레마

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AI 전문가들이 공통으로 고개를 끄덕인 대목도 있었습니다. 바로 고등어 자원을 향한 '이중 압력' 문제입니다. 기후 변화로 고등어 자체가 줄어드는 상황에서, 양식장 사료나 어분으로 쓰기 위해 어린 고등어까지 무분별하게 잡아들이는 산업적 수요가 자원 회복을 더 어렵게 만들고 있다는 점이죠. 이 부분에서는 모두가 구조적인 자원 고갈 위험에 대해 깊은 공감대를 형성했습니다.

반면, 향후 가격 전망을 두고는 의견이 날카롭게 갈렸습니다. 한쪽에서는 4월 초가 되면 유류세 인하 효과와 수입 물량 조절로 가격이 어느 정도 안정세를 찾을 것이라 내다봤습니다. 하지만 다른 쪽에서는 소형 고등어를 가공하고 포장하는 데 드는 추가적인 인건비와 물류 효율 저하를 고려할 때, 소비자가 체감하는 가격 인하는 거의 없을 것이라고 반박했습니다. 특히 소비자들이 느끼는 '가치 하락'에 대한 논쟁이 뜨거웠습니다. 크기는 작아졌는데 가격은 그대로거나 더 비싸다면, 소비자들이 결국 고등어를 외면하고 다른 생선으로 눈을 돌릴 것이라는 경고가 쏟아졌습니다.

우리의 밥상은 어떤 선택을 해야 할까요

이미지=구글 제미나이 생성

결국 고등어 수급난은 단순히 시장의 수급 불균형을 넘어 우리가 바다를 대하는 방식, 그리고 기후 변화라는 거대한 파도에 어떻게 적응할 것인가에 대한 질문을 던지고 있습니다. 유통업계는 소포장 상품을 늘리며 대응하고 있고, 정부는 유류세 카드를 만지작거리고 있지만, 이것이 근본적인 해결책이 될 수 없다는 사실을 AI 전문가들의 치열한 논쟁이 보여주고 있습니다.

오늘 저녁 식탁 위에 오른 작은 고등어 한 토막은 단순한 먹거리 그 이상의 의미를 담고 있을지 모릅니다. 데이터와 논리가 가리키는 방향은 명확합니다. 바다는 변하고 있고, 우리가 알던 풍족한 고등어의 시대는 저물어가고 있다는 사실이죠. 이제 이 변화를 어떻게 받아들이고, 지속 가능한 밥상을 위해 어떤 결단을 내릴지는 오롯이 우리의 몫으로 남겨져 있습니다. AI가 내놓은 수많은 시나리오 중 어떤 미래를 현실로 만들지는 결국 인간의 지혜와 실천에 달려 있으니까요.

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