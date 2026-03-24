[인사] 산업통상부

인사입력 :2026/03/24 18:17

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◇과장급 전보 ▲국가기술표준원 지원총괄과장 최용이 ▲대불자유무역지역관리원장 안창형

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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