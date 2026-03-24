지란지교시큐리티, 자사주 40만주 소각 주주가치 제고

지란지교시큐리티(대표 조원희)는 자회사 에스에스알과 함께 기업가치 제고 및 주주가치 극대화를 위한 고강도 주주환원 정책을 본격 추진한다고 24일 밝혔다.

23일 공시에 따르면, 지란지교시큐리티는 보유 중인 자사주 40만 주를 전량 소각하기로 결정했으며, 자사주 매입 신탁 계약을 신규 체결해 향후 취득하는 주식도 전량 소각할 계획이다. 또한, 자회사 에스에스알 주가가 내재 가치 대비 저평가됐다고 판단, 책임경영 강화 일환으로 에스에스알 지분을 지속적으로 매입할 방침이다.

에스에스알 역시 주주가치 제고를 위해 보유 자사주 38만2090주를 전량 소각하고 자사주 매입 신탁 계약을 체결했다. 향후 취득하는 자사주도 전량 소각용으로 공시했다.

관련기사

이번 조치로 양사 합산 약 78만 주 이상의 발행주식 수 감소 효과가 기대된다. 이에 따라 유통주식 수 축소로 주당가치 및 주당순이익(EPS) 개선이 예상되며, 기존 주주의 실질적인 지분가치 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

지란지교시큐리티는 “이번 결정은 저평가된 주가 안정화와 중장기 성장 기반 마련을 위한 것”이라며 “앞으로도 실질적인 사업 성과 창출과 적극적인 주주환원 정책을 통해 시장 신뢰를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.