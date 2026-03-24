삼성전자, 플랙트그룹과 유럽 최대 공조 전시 MCE 참가

삼성전자가 24일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 개최되는 유럽 최대 냉난방공조(HVAC) 전시회 'MCE 2026'에서 플랙트그룹(FläktGroup)과 함께 주거용∙상업용 공조 솔루션을 선보인다고 밝혔다.

특히, 이번 전시는 지난 11월 인수한 플랙트그룹과 함께 처음으로 공동 진행한다.

MCE는 격년 개최되는 유럽 최대 규모의 공조 전시회로 올해는 1900여 개 기업이 참가한다.

삼성전자가 24~27일 이탈리아 밀라노에서 열린 MCE 2026에 삼성부스를 마련했다. 삼성전자 전시장 입구 이미지.(사진=삼성전자)

삼성전자는 약 500㎡ 규모의 전시장을 마련해 플랙트그룹과 중앙공조 솔루션을 소개하고 AI 무풍 에어컨과 주거용 고효율 히트펌프 EHS 및 상업용 공조 솔루션을 선보인다.

플랙트그룹 제품과 연동 제품 전시해 중앙공조 제품 경쟁력 선봬

삼성전자는 이번 전시에서 플랙트그룹의 실내기 5종을 전시하며, 'BMS' 플랫폼 기반 중앙공조까지 확대해 HVAC 경쟁력을 강화했다.

대규모 건물의 중앙 공조에서 실내 공기를 조절하는 장치인 공기 조화기(AHU) 'CAIRplus'는 에너지효율을 위한 맞춤형 설계로 대규모 공간에서 최적의 온∙습도와 공기 청정 기능을 제공하는 공조 솔루션이다.

소형 냉∙난방기(FCU) 'Geko'는 슬림한 디자인과 저소음 설계가 특징이다. 뛰어난 공간 효율성을 바탕으로 사용자가 원하는 쾌적한 온도를 빠르고 정밀하게 구현한다.

데이터센터나 클린룸 등 고부가가치 산업에 맞춰 종합 HVAC 솔루션도 제공한다.

플랙트그룹의 실내기 5종은 삼성전자의 'DVM S2+' 실외기 등과 연결되며, BMS 플랫폼과 삼성전자의 AI 기술을 기반으로 에너지 절감 효과를 낸다.

가정용부터 상업용까지 세계 최고 수준의 HVAC 솔루션 전시

삼성전자는 '쾌적함'과 '연결성' 2가지 주제로 주거∙상업용 냉난방공조 제품을 함께 전시했다.

전시관 입구에는 냉방 성능과 디자인을 전면 개편한 2026년형 'AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 가정용 에어컨이 전시됐다.

이 제품은 생활 패턴과 공간 환경에 맞춰 특화된 기류를 선택할 수 있는 'AI·모션 바람' 기능을 탑재했다.

전시장에는 'AI 직접'∙'AI 간접'∙'무풍' 등 'AI 무품콤보 프로 벽걸이'의 7가지 바람을 직접 체험할 수 있는 공간이 마련됐다.

실내 난방과 온수를 제공하는 'EHS' 라인업도 전시됐다. 특히 올해 출시된 'EHS 올인원'은 물과 공기를 동시에 활용해 냉난방 기능과 온수까지 제공하는 기능을 갖췄다.

공기열과 전기로 온수를 만들 수 있어 화석연료 보일러 대비 효율이 높고 탄소 발생도 적다.

삼성전자가 24~27일 이탈리아 밀라노에서 열린 MCE 2026에 삼성부스를 마련했다. 'AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 가정용 에어컨과 'EHS 올인원' 제품 이미지.(사진=삼성전자)

또 기존 R410A 냉매 대비 지구온난화지수(GWP)가 약 68% 더 낮은 'R32 냉매'가 적용됐고, 에너지 효율을 극대화하는 폐열 재활용 기능과 에너지 사용량을 절감하는 스마트싱스 기반의 'AI 절약모드' 등 에너지 절약에 관심이 높은 유럽 시장에 특화된 기능을 두루 갖췄다.

상업용 제품존에는 대형 상업 공간을 위한 고효율 시스템 에어컨 'DVM' 라인업이 전시됐다. 'DVM'은 땅 속의 열 에너지나 물 등을 활용해 효율적인 냉∙난방을 제공하며, 특히 올해부터 'DVM S2+' 전 라인업에는 R32 냉매가 도입됐다.

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'DVM S2+' 실외기는 온디바이스 AI가 실시간으로 주변 환경을 학습해 에너지를 절감하고 최적화된 솔루션을 제공한다.

한편, 이번 MCE 전시는 24일부터 27일(현지시간)까지 이탈리아 밀라노 '로 피에라'에서 개최된다.