9월부터 최적 통신요금 추천 받는다

전기통신사업법 개정안 국무회의 의결, 6개월 뒤부터 시행

방송/통신입력 :2026/03/24 13:21    수정: 2026/03/24 13:28

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

앞으로 휴대폰 최적 요금제 추천이 이뤄진다.

과학기술정보통신부는 24일 국무회의에서 이같은 내용을 담은 전기통신사업법 개정안 의결됐다고 밝혔다.

개정안은 ▲통신사업자가 이용자의 데이터 사용 패턴 등을 분석하여 최적 요금제를 주기적으로 고지해 이용자가 합리적인 요금제 선택을 할 수 있도록 지원하도록 했다. 통신서비스 요금 이용현황에 대한 실태조사 근거도 마련됐다.

아울러 ▲보이스 피싱 등 범죄 예방을 위해 휴대전화 부정개통과 관련된 통신사업자의 대리점과 판매점 관리 의무와 제재를 대폭 강화했다. 예컨대 타인 명의 사용 등 부정한 방법으로 계약이 다수 체결괴면 해당 매장에 대한 등록취소와 영업정지가 이뤄질 수 있다.

사진_클립아트코리아

이밖에 ▲침해사고 발생 시 통신사업자의 신속한 대응체계 구축을 위한 이용자 보호 매뉴얼 마련 및 과기정통부의 긴급 조치 명령 근거 마련 등의 내용을 포함한다.

최우혁 정보보호네트워크정책실장은 “이번 개정안은 국민들이 보다 쉽게 자신의 통신 소비 패턴에 맞는 합리적인 요금제를 선택할 수 있는 중요한 발판이 될 것”이라며, “앞으로 최적요금제 고지제도를 차질 없이 시행하여 가계 통신비 부담을 덜어드리는 한편 대포폰을 활용한 민생 범죄 근절과 사이버 위협으로부터 국민을 안전하게 보호하는 데 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

관련기사

이날 국무회의에서 의결된 전기통신사업법 개정안은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행된다.

과기정통부는 관련 업계, 전문가 및 소비자 단체와 긴밀히 소통해 조속히 하위법령을 마련할 예정이다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
전기통신사업법 국무회의 과학기술정보통신부 최적 요금제

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

트럼프 "이란 공격 5일간 중단" 발언에…비트코인 7만 달러 회복

[써보고서] 코드 한 줄 몰라도 되네…문과 출신 기자의 바이브 코딩 도전기

[현장] LG CNS, 현신균 대표 연임…"M&A 폭넓게 검토"

고려아연 주총 3시간 지연 끝 개최…"소액 주주 위임장 확인 때문"

ZDNet Power Center