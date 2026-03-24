한국디지털자산수탁, KPMG 통해 내부통제인증 취득

사이버 보안·키관리 등 정밀 진단받아

금융입력 :2026/03/24 13:03

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국내 디지털자산 수탁회사 한국디지털자산수탁(이하 KDAC)은 글로벌 4대 회계법인 중 하나인 KPMG를 통해 'SOC 1 Type 2' 인증서 발급을 완료했다고 23일 밝혔다.

SOC 1 Type 2 보고서는 미국공인회계사협회(AICPA)의 기준에 따라 독립적인

외부 감사인이 내부통제의 설계 적정성 뿐만 아니라, 실제로 그에 맞춰 운영되고

있는지 검증한 결과물이다. 

금융기관, 글로벌 기관투자자들이 수탁 서비스 업체를 선정할 때 신뢰 지표로 활용하는 ‘글로벌 표준 인증’으로 꼽힌다.

왼쪽부터 조성일 KDAC 대표, 김보성 KPMG 상무 (사진=KDAC)

KDAC은 이미 지난 2024년 2월 국내 회계법인으로부터 SOC 1 Type 2 인증을 받아 매년 갱신해 오고 있다. 여기에 SOC 인증에 대한 신뢰성을 높이기 위해 이번에 KPMG로 인증기관을 변경했다. 

KPMG는 이번 감사를 통해 KDAC의 수탁 서비스 전반에 걸친 ▲지능형 접근통제

및 사이버 보안 체계 ▲핵심 키(Key) 관리 및 콜드월렛 운영 프로세스 ▲재무 보고의

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신뢰성을 담보하는 내부통제 체계 등을 정밀 진단했다. 

조성일 KDAC 조성일 대표는 “이번 SOC 1 Type 2 보고서는 KPMG라는 권위 기관을 통해 KDAC의 내부통제가 세계적 수준임을 공인받았다는 데 큰 의미가 있다”며, “이를 기점으로 국내외 기관투자자들이 규제 환경 속에서도 가장 안심하고 가상자산 시장에 진입할 수 있는 ‘신뢰의 교두보’ 역할을 더욱 공고히 할 것”이라고 강조했다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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