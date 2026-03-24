건강보험 약품비 27조7천억원…제네릭이 44% 차지

정부가 약가제도 개편에 나선 가운데 2024년 국민건강보험에서 약품비로 지출한 금액이 27조 6625억원으로 나타났다. 특히 제네릭 의약품의 비중은 44%에 달했다.

국민건강보험공단이 2024년 급여의약품 지출현황 분석 결과, 건강보험 약품비는 전년(26조 1966억원) 대비 약 1조 5천억원이 증가한 27조 6625억원으로 나타났다. 이는 전년 대비 5.6% 증가한 수치다.

진료비(2024년 116조 2375억원) 대비 약품비는 23.8%로 전년 대비 0.2%p 증가했다. 진료비 대비 약품비 비중은 2021년 23.1%, 2022년 22.8%, 2023년 23.6%로 23% 수준을 유지하고 있다.

지난해 발표된 OECD 보건통계에 따르면 2023년 기준 우리나라 경상의료비 중 의약품 지출 비율은 19.4%로 OECD 평균 14.4% 보다 5.0%p 높은 것으로 나타났다. 이는 약가 참조 해외 주요국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본, 캐나다) 중 일본(17.6%), 독일(13.7%), 영국(9.7%) 보다도 높은 것으로 파악된다.

에제티미브+로수바스타틴’ 7천억원으로 처방 최대

약품비 지출 세부 효능군 및 성분군 현황을 보면, 지출 상위 5개 효능군의 약품비는 11조1653억원으로 전체 약품비의 40.4%를 점유하고 있으며, 항악성종양제(3조1432억원), 동맥경화용제(3조1028억원), 혈압강하제(2조529억원), 소화성궤양용제(1조4549억원), 당뇨병용제(1조4115억원) 순으로 나타났다. 2023년에 비해 동맥경화용제와 항악성종양제 순위가 바뀌었다.

지출 상위 5개 성분군의 약품비는 2조6천억원으로 전체 약품비의 9.4% 점유하고 있으며, 고지혈증치료제 ‘에제티미브+로수바스타틴’(7천억원), 뇌기능개선제 ‘콜린알포세레이트’(5600억원), 고지혈증치료제 ‘아토르바스타틴’(5500억원), 항혈전제 ‘클로피도그렐’(4418억원), 고지혈증치료제 ‘로수바스타틴’(3369억원) 순으로 나타났다.

급여의약품을 오리지널과 제네릭 약제로 구분하면, 2024년 청구액(건강보험 지출액) 기준 오리지널 의약품은 15조 3434억원으로 55.6%를 차지하며, 제네릭은 12조 2591억원으로 44.4%를 차지했다. 품목수는 제네릭 의약품이 2만7635개(85.4%)로 오리지널 의약품 4679개(14.5%)로 5배 이상 많았다.

국민건강보험공단 관계자는 “정부 정책방향에 맞춰 제도 실행방안을 구체화하고, 국민과 제약산업 발전을 위해 과제 이행을 적극 지원하여 환자 약품비 부담 완화와 건강보험 재정 지속가능성 확보에 최선의 노력을 다하겠다”라고 밝혔다.