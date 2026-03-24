이선주 LG생건 사장 "올해를 성장 전환의 해 만들 것"

이선주 LG생활건강 사장이 올해를 성장 전환의 해로 만들겠다며 고성장 채널 및 지역을 중심으로 10대 브랜드를 집중 육성하겠다고 밝혔다.

이 사장은 24일 오전 서울 중구 LG서울역빌딩에서 열린 제25기 정기 주주총회에서 이같이 말했다.

그는 “업계 최고 수준의 연구·개발(R&D) 역량과 인프라를 통해 ‘과학적 연구를 기반으로 한 뷰티·건강 기업’으로 거듭 나겠다”며 “해외 지역별 집중 전략을 통해 각 나라의 대표 커머스 채널을 집중적으로 파고 들며 디지털 비중을 지속 확대할 것”이라고 강조했다.

LG생활건강은 24일 오전 9시 서울 중구 LG서울역빌딩에서 제25기 정기주주총회를 개최했다. (제공=LG생활건강)

LG생활건강은 이날 주총에서 ▲제25기 재무제표 승인 ▲정관 변경 승인 ▲감사위원회 위원이 되는 이사 선임 ▲이사 보수 한도 승인 ▲자기주식 소각 승인 등 총 5개 의안을 원안대로 의결했다.

LG생활건강의 2025년 연결기준 매출은 전년 대비 6.7% 감소한 6조 3555억원, 영업이익은 62.8% 감소한 1707억원, 당기순이익은 -858억원으로 적자 전환했다. 1주당 배당금은 보통주 1000원, 우선주 1050원으로 의결했다.

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또 상법 개정에 따라 주주 권한 강화를 위해 집중투표제 배제 조항 삭제, 전자주주총회 제도 도입, 독립이사로 명칭 변경 등 정관 변경을 승인했다.

이 밖에 사외이사 김재환 고려대학교 경영학과 교수를 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하고 이사 보수 한도도 원안대로 의결했다. LG생활건강의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성돼 있다.