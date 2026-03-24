노브랜드 버거, 야구장 인기 간식 ‘레몬 크림 새우’ 출시

신세계푸드의 노브랜드 버거가 야구장 인기 간식 ‘레몬 크림 새우’를 신메뉴로 출시한다고 24일 밝혔다.

‘레몬 크림 새우’는 새우를 튀긴 후 레몬 풍미가 느껴지는 크림소스를 곁들인 메뉴다. 프로야구 개막일인 28일 노브랜드 버거 랜더스필드점에서 출시한 후 다음 달 1일부터 전국 매장으로 판매를 확대한다.

노브랜드 버거는 이번 신메뉴 출시와 함께 야구장 현장에서의 체험 요소를 강화한 음료 메뉴도 새롭게 선보인다. 노브랜드 버거 랜더스필드점에서는 버거와 함께 즐기기 좋은 ‘랜더스무디’를 도입해 관람객들의 선택 폭을 넓혔다.

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노브랜드버거 랜더스필드점 래몬크림새우. (제공=신세계푸드)

‘랜더스무디’는 수박, 딸기, 바나나, 망고, 블루베리 등 냉동 과일을 활용해 고객이 직접 갈아 마시는 방식의 참여형 음료로, 신선한 과일 본연의 맛을 강조한 것이 특징이다.

신세계푸드 관계자는 “과거 야구장 먹거리는 간단히 허기를 채우는 수준에 머물렀지만, 최근에는 구장별 개성을 드러내는 핵심 콘텐츠로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 야구장의 다양한 요소를 접목한 메뉴와 프로모션을 통해 소비자들에게 새로운 경험을 제공할 것”이라고 말했다.