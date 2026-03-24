그립, ‘AI 라이브커머스 전문가’ 민간 자격 과정 도입

그립컴퍼니(대표 김한나·김태수)가 ‘AI 라이브커머스 전문가’ 민간 자격 과정을 도입하고, 교육부터 입점·방송·판매까지 연계한 커머스 인재 양성 체계를 구축했다고 24일 밝혔다.

그립컴퍼니는 유통 교육 전문 기관 라이브라인업아카데미와 협력해 AI 기반 라이브커머스 교육 프로그램 1기 운영을 시작했다. 이번 프로그램은 단순 교육을 넘어 예비 셀러와 커머스 크리에이터를 발굴하고, 실제 판매까지 연결하는 온보딩 구조 마련에 초점을 맞췄다.

프로그램은 교육부터 플랫폼 입점, 실제 라이브 방송 및 판매 경험까지 이어지는 ‘커머스 인큐베이션 모델’로 설계됐다. 수강생은 교육 수료 후 그립 플랫폼에서 직접 라이브 방송과 판매를 경험하며, 실질적인 매출 창출 역량을 키울 수 있다.

그립, ‘AI 라이브커머스 전문가’ 민간 자격 도입

또한 교육 파트너사 그로스업과 함께 ‘AI 라이브커머스 전문가’ 민간 자격 과정을 공동 개발해 교육 과정에 도입했다. 교육 수료에 그치지 않고 라이브커머스 역량을 중심으로 커머스 크리에이터의 전문성을 공식 인증하는 체계를 구축했다는 점에서 차별화된다.

교육 과정은 총 6주간 ▲그립 플랫폼 이해 및 방송 테스트 ▲방송 기획 및 판매 스크립트 제작 ▲라이브 방송 실습 ▲성과 데이터 분석 등 실무 중심 커리큘럼으로 운영된다. 단순한 스피치·진행 교육이 아닌, AI를 활용한 데이터 분석과 상품 기획 및 구조 설계를 바탕으로 실제 매출 전환에 초점을 맞춘 커리큘럼이다.

교육은 라이브라인업아카데미 원장 이솜귤 대표 강사가 맡는다. 이 강사는 주요 홈쇼핑 및 라이브커머스 채널에서 누적 1100억원 이상의 판매 실적을 기록한 실무 전문가로, 현장 중심의 판매 노하우를 기반으로 교육을 진행할 예정이다.

해당 프로그램은 기수제로 운영되며, 기수당 약 10명 내외 소수 정예로 진행된다. 오프라인 중심 교육과 라이브 실습을 병행해 빠르게 실전 투입이 가능한 ‘커머스 크리에이터’ 인재 양성을 목표로 한다.

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그립은 이번 프로그램을 계기로 교육기관 및 강사 네트워크를 기반으로 한 교육 제휴 모델을 확대하고, 예비 셀러와 커머스 크리에이터 유입 경로를 다각화할 계획이다. 향후에는 교육 과정을 커머스 크리에이터와 실무형 라이브커머스 강사 트랙으로 세분화해 인재 양성 구조를 확대해 나갈 방침이다.

김한나 그립컴퍼니 대표는 “이번 프로그램은 교육부터 인증 체계, 실제 판매 역량 강화까지 연결하는 생태계를 구축해 커머스 크리에이터가 성장할 수 있는 구조를 만드는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 정부 및 공공기관의 창업·디지털 전환 지원 사업과의 연계를 확대해 커머스 크리에이터 시장을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.