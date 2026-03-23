에코프로머티, 신임 대표에 이규봉 COO 선임

에코프로머티리얼즈는 이차전지 분야에서 풍부한 현장 경험과 전문성을 쌓아온 이규봉 대표이사를 신규 선임했다고 23일 밝혔다.

이 대표는 1970년생으로 한양대학교 무기재료공학과 학사를 졸업했다. 삼성SDI 연구소 전략기획 부장을 거쳐 에코프로비엠 연구기획담당장 상무, 에코프로이엠 사업운영본부장 전무, 에코프로머티리얼즈 COO 부사장 등을 역임했다.

에코프로머티리얼즈는 이번 선임으로 급변하는 글로벌 배터리 소재 시장에서 기술 리더십을 공고히 하고 고객사 다변화를 가속화할 예정이다.

이규봉 에코프로머티리얼즈 대표이사

이규봉 대표는 "에코프로머티리얼즈를 누구나 벤치마킹하고 싶은 강한 회사로 만들겠다"며 "회사의 성장이 개인의 성장으로 이어지고 회사뿐 아니라 임직원 각자의 가치가 함께 커질 수 있도록 하겠다"고 말했다.