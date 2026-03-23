기업 80% 이상 "AI 인재 필요"…‘AI 박사’ 아닌 ‘데이터 읽는 실무자’ 원해

국내 기업 열곳 가운데 여덟 곳 이상이 인공지능(AI) 인재를 필요로 하지만 정작 원하는 인재는 ‘AI 모델을 개발하는 전문가’가 아니라 ‘현장에서 데이터를 읽고 문제를 해결하는 실무형 인재’인 것으로 나타났다.

한국표준협회(회장 문동민)가 국내 기업 재직자 487명을 대상으로 실시한 ‘2026 기업 AI 인재 수요 트렌드 조사’ 결과, 응답자의 84.4%가 “AI 인재가 필요하다”고 답했다.

가장 필요한 인재 유형은 데이터 분석가가 58.9%로 압도적 1위였고 AI 모델 기반 SW 개발자(35.9%), AI 모델 개발자(34.7%)가 뒤를 이었다.

한국표준협회의 ‘2026 기업 AI 인재 수요 트렌드 리포트’ 포스터.

채용 기준도 달라졌다. 신입 채용 시 가장 중시하는 역량은 실무 프로젝트·현장 적용 경험(32.9%)이었고, 커뮤니케이션·협업(28.0%)이 2순위였다. AI 모델·딥러닝 기술(19.9%)은 3순위에 그쳤다. 학력·전공 요건도 유연해져 ‘전공 무관’ 응답이 38.6%에 이르렀다.

교육 수요도 실무 프로젝트·현장 적용(30.3%)이 1순위로, 프로그래밍(7.5%)이나 딥러닝 기술(6.3%) 수요를 크게 앞질렀다.

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문동민 표준협회 회장은 “기업이 원하는 AI 인재는 현장에서 데이터를 읽고 조직과 함께 결과를 만들어낼 수 있는 실무형 인재”라며 “실무 프로젝트 중심 교육으로 기업 현장과 AI 기술이 만날 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

표준협회는 KSA 에듀 사이트에서 직무별 AI 활용 과정과 NVIDIA AI 인증 과정 참가 신청을 받고 있다.