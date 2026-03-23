SW공급망 보안 래브라도랩스, 시리즈B 145억 투자 유치

소프트웨어(SW) 공급망 보안 전문기업 래브라도랩스(대표 김진석,이희조)는 145억원 규모 시리즈 B 투자를 유치했다고 23일 밝혔다.

이번 시리즈 B 라운드에는 신한벤처투자, DS자산운용, 포스코기술투자, 스톤브릿지벤처스, 코리아에셋, 티케인베스트먼트, 노보섹인베스트먼트가 주요 투자자로 참여했다. 특히 신한벤처투자와 포스코기술투자는 전략적 투자 관점에서 이번 라운드에 참여, 래브라도랩스 기술력과 시장 확장 가능성에 힘을 실었다고 회사는 설명했다.

래브라도랩스는 투자 유치로 ▲초격차 핵심기술 확보 ▲우수 인재 영입 ▲북미를 중심으로 한 글로벌 시장 확대를 추진할 방침이다.

최근 기업들은 오픈소스 소프트웨어와 외부 라이브러리, AI 등 다양한 개발 도구를 광범위하게 활용하고 있다. 그만큼 소프트웨어 공급망 전반에서 발생할 수 있는 보안 리스크도 함께 커지고 있다. SW 공급망 보안은 단순히 개발 이슈를 넘어 기업의 신뢰, 서비스 안정성, 규제 대응 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제로 떠오른 양상이다.

래브라도랩스는 소프트웨어 구성요소 분석(SCA) 솔루션부터 기업 간 SBOM 교환 플랫폼인 '래브라도 SCM', 운영 서버의 실시간 취약점을 관리하는 '래브라도 서버케어' 솔루션을 개발했다. 여기에 소프트웨어 공급망보안 특화 AI모델 ‘래브라도 LLM’을 개발해 오픈소스 라이선스 탐지 정확도를 기존대비 10% 이상 높이는 등 ‘공급망 보안 토털 플랫폼’을 완성했다.

이번 투자 유치로 개발 단계 보안까지 고도화해 고객이 오픈소스 리스크를 보다 정밀하고 체계적으로 관리할 수 있도록 지원할 계획이다. 또한 래브라도랩스는 확보한 재원을 활용해 공격적인 인재 확보도 시작했다. AI 및 보안 엔진 개발 등 핵심 기술 인력은 물론, 사업 확장을 위한 영업·마케팅 부문에 이르기까지 전 직군에 걸쳐 우수 인재를 채용할 예정이다. 이를 통해 회사는 기술 고도화와 사업 확장을 동시에 이끌 수 있는 성장 체계를 마련한다.

앞으로 래브라도랩스는 국내 주요 고객 기반을 더욱 넓히는 동시에 글로벌 시장 공략 강화로 공급망보안 전문기업 입지를 강화할 계획이다.

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박군호 신한벤처투자 이사는 “래브라도랩스는 빠르게 성장 중인 소프트웨어 공급망보안 시장에서 차별화한 기술력과 실행력을 갖춘 팀”이라며 “이번 투자가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

김진석 래브라도랩스 대표는 “이번 시리즈B 투자 유치는 래브라도랩스의 기술력과 성장 가능성을 시장에서 다시 한번 인정받은 결과”라며 “핵심 기술을 고도화하고 인재를 확보해 고객이 안심하고 혁신에 집중할 수 있는 안전한 소프트웨어 공급망 생태계를 선도하겠다”고 밝혔다.