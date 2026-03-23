포자랩스, '브루'에 AI 음악 공급…라이선스 없이 바로 쓴다

포자랩스가 인공지능(AI)으로 제작한 음악 수백 곡을 영상 편집 도구에 공급하며 콘텐츠 크리에이터의 배경음악 접근성을 높인다.

포자랩스는 자사 AI 음악 500곡을 보이저엑스의 영상 편집 도구 '브루(Vrew)'에 제공했다고 23일 밝혔다.

브루는 AI 기반 자막 생성과 편집 기능을 중심으로 영상 제작을 지원하는 영상 편집 프로그램이다. 이번 협업을 통해 브루 사용자들은 프로그램 내에서 포자랩스의 음악 라이브러리를 활용해 영상에 배경음악을 손쉽게 적용할 수 있게 됐다.

(사진=포자랩스)

이번에 제공된 음원은 전자 댄스 음악(EDM)·힙합·록·펑크·뉴에이지·재즈·시네마틱 등 다양한 장르로 구성됐다. 이용자들은 영상 편집 과정에서 별도의 음악 라이선스 확보 과정 없이 영상의 분위기와 장면에 맞는 배경음악을 선택해 사용할 수 있다.

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포자랩스는 AI 음악 생성 기술을 기반으로 콘텐츠 제작 환경에서 활용 가능한 음악을 개발하고 있는 AI 음악 기업이다. 100만 곡 이상의 음원 데이터를 기반으로 AI 음악 모델을 구축했으며, 기업과 콘텐츠 제작자가 저작권 걱정 없이 사용할 수 있는 음악 기술을 개발 중이다.

허원길 포자랩스 대표는 "브루와 함께 더 많은 콘텐츠 제작자가 손쉽게 다양한 음악을 활용할 수 있는 환경을 만들었다"며 "다양한 콘텐츠 제작 플랫폼과 협력해 AI 음악 활용 범위를 지속적으로 확대할 계획"이라고 강조했다.