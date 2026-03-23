KPMG, 차기 CEO로 윙그로브 COO…"AI로 고객 사업 지원"

KPMG가 인공지능(AI) 중심 글로벌 전략을 강화하기 위해 리더십을 강화했다.

KPMG는 게리 윙그로브 글로벌 최고운영책임자(COO)를 차기 글로벌 회장 겸 최고경영자(CEO)로 선임했다고 23일 밝혔다. 임기는 내년 10월 1일부터 4년간 이어진다.

윙그로브 COO는 KMPG에서 '컬렉티브 스트래티지' 수립과 실행을 주도해 왔다. 이를 통해 운영 통합, 지역 클러스터링, 글로벌 투자 전략 정비, 전략적 제휴 확대 등 주요 변화를 이끌었다.

KPMG는 게리 윙그로브 글로벌 최고운영책임자(COO)를 차기 글로벌 회장 겸 최고경영자(CEO)로 선임했다. (사진=KPMG)

그는 KPMG 딜리버리 네트워크(KDN) 성장과 디지털 전환·AI 기반 솔루션 도입을 추진해 조직 혁신을 진행해 왔다. 이런 경험은 향후 글로벌 조직 운영과 전략 실행에 반영될 것이란 평을 받고 있다.

윙그로브 COO는 과거 KPMG 호주 CEO로 재임하며 매출, 수익성, 인력 규모를 약 두 배로 확대했다. 동시에 조직 문화를 재편하며 성장과 효율성을 동시에 확보한 것으로 알려졌다.

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KPMG는 전 세계 약 140개국, 27만 6000명 전문가를 보유하고 있으며 감사, 세무, 재무자문, 경영자문 등 통합 서비스를 제공하고 있다. 이번 인사를 계기로 글로벌 시장 대응력 강화에도 나설 것으로 예상된다.

게리 윙그로브 KPMG 차기 글로벌 회장 겸 CEO는 "우리 구성원이 역량을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 조성하는 데 주력하겠다"며 "고객 요구가 빠르게 변화하는 만큼 민첩성과 전문성, AI 기반 솔루션 바탕으로 복잡한 환경 속에서 리스크를 관리하고 새로운 기회를 포착할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.