밀리의서재, 창작 플랫폼 '밀리로드'에 새 기능 추가

밀리의서재는 창작 플랫폼 '밀리로드'의 기능 업데이트를 진행했다고 23일 밝혔다.

밀리로드는 누구나 작가가 돼 글을 연재할 수 있도록 밀리의서재가 제공하는 창작 플랫폼이다. 이번 업데이트는 독자가 개인 취향에 맞는 콘텐츠를 발견하고, 창작자는 집필 활동에 깊이 몰입할 수 있는 환경을 제공하는데 집중했다.

더 많은 작품이 독자들과 만날 수 있도록 'AI 추천 큐레이션' 기능을 도입했다. AI 추천 큐레이션은 이용자의 작품 감상 데이터를 기반으로 새로운 에피소드를 추천해준다. 또한, 화면에서 작품 단위로 노출했던 구조를 에피소드 중심으로 개편해 독자가 바로 해당 콘텐츠를 확인할 수 있도록 접근성을 높였다.

(사진=kt 밀리의서재)

창작자가 집필 활동에 몰두할 수 있도록 시스템 체계도 보완했다. 작품 등록 절차를 간소화하고 고품질의 표지 이미지를 제공해 창작 외적인 부담을 줄였다. 출간 탭도 새롭게 마련했다. 이 곳에서는 밀리로드를 통해 탄생한 작품을 모아 볼 수 있다.

작품 승급 체계에도 변화를 줬다. 기존에는 연재 작품이 출간될 때 부여되던 골드펜촉 등급만 있었으나, 이번 개편을 통해 실버펜촉 등급을 신설했다. 실버펜촉은 밀리로드 공모전 당선작이나 조회수 및 밀어주리 응원 수 등을 기반으로 종합적인 결과를 반영해 선정된다.

밀리의서재는 이번 밀리로드 개편과 함께 '밀리로드 출간 공모전 시즌2'를 개최한다. 공모전은 이달부터 오는 5월까지 밀리로드에 8회차 이상의 에피소드를 공개 발행한 신규 작품을 대상으로 한다. 창작에 관심 있는 독자라면 누구나 참여할 수 있으며, 최종 선발된 작품에는 창작 지원금과 함께 종이책 출간과 마케팅 지원 등 혜택이 제공된다.

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밀리의서재는 공모전을 통해 유망한 신인 작가를 발굴하고 실제 출간까지 연결하는 창작 선순환 구조를 공고히 할 계획이다.

김태형 kt 밀리의서재 신사업본부 본부장은 "밀리로드 업데이트를 통해 독자들은 자신의 취향에 맞는 작품을 쉽게 발견하고, 창작자들은 작품 활동에 깊게 몰입할 수 있는 환경이 조성될 것"이라며 "앞으로도 잠재력 있는 신인 작가들을 발굴하고, 창작 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.