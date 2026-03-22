이재용·곽노정, 중국발전포럼 참석...일본 기업 임원 불참

이재용 삼성전자 회장과 곽노정 SK하이닉스 사장 등이 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 22일 개막한 중국발전포럼(CDF)에 참석한다. 이재용 회장과 곽노정 사장은 지난해 CDF에도 참석했다.

CDF는 중국 국무원 산하 발전연구센터가 주최하는 연례 행사다. 중국 경제관료들이 글로벌 기업 관계자들을 만나 경제 현안을 공유하고 투자 유치 등을 모색한다. 올해 CDF는 22~23일 열린다.

삼성전자와 SK하이닉스는 모두 중국에서 메모리 반도체 공장을 가동 중이다. 미·중 무역분쟁으로 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 정부와 사업 환경과 투자 전망을 점검할 필요가 있다.

해외 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 2026년 1월 서울 강서구 김포비즈니스항공센터를 통해 귀국하고 있다. (사진=뉴스1)

올해 CDF에는 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)와 폭스바겐, 브로드컴, 지멘스, 바스프, 노바티스, 메르세데스-벤츠, HSBC 등 CEO 88명이 참석한다. 지난해 79명보다 참가 규모가 늘었다. 일본 기업 임원은 참석하지 않았다.

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이재용 회장은 CDF 일정 후 현지 기업 관계자와 회동할 가능성이 있다. 이 회장은 지난해 CDF 이후 베이징 샤오미 전기차 공장과 선전 BYD 본사를 방문해 전장 사업 협력을 논의한 바 있다.

로이터는 현지 매체를 인용해, 리창 중국 총리가 22일 글로벌 무역 긴장이 고조되는 가운데 대외 신뢰를 강화하기 위해 경제를 더 개방하고 외국 기업에 대한 내국민 대우를 시행하겠다고 밝혔다고 보도했다. 리 총리는 새로운 시장 창출을 위해 개방 확대와 기술 발전이 필요하다고 덧붙였다.