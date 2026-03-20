삼성향 매출 104억…레인보우로보틱스 외형 급성장

레인보우로보틱스가 삼성전자 지배 편입 후 처음으로 삼성향 연 매출 100억원을 돌파했다. 다만 매출 확대와 함께 재고·매출채권 증가, 현금흐름 악화 등 성장 과정에서 부담도 동시에 드러났다.

20일 레인보우로보틱스가 공시한 사업보고서에 따르면 회사는 지난해 삼성전자와 거래로 104억원 규모 매출을 기록했다. 연 매출의 30% 수준이다. 1년 전인 2024년 삼성향 매출과 비교하면 7.2배 증가했다.

삼성전자는 지난해 3월 콜옵션 행사로 지분 35%를 확보하며 레인보우로보틱스 최대주주로 올라섰고, 이사회 선임권을 확보하며 기존 '유의적 영향력 행사 기업'에서 '지배기업'으로 지위가 변경됐다. 이번 실적은 지배 편입 후 나온 첫 결과다.

레인보우로보틱스 삼성그룹 협력 강화 (사진=레인보우로보틱스)

레인보우로보틱스는 지난해 연결기준 매출 341억 2000만원을 기록하며 전년(193억 4000만원) 대비 76.4% 성장했다. 용역매출이 8억 1000만원에서 90억 9000만원으로 급증했다. 로봇 구축·운영·유지보수 등 프로젝트형 사업 비중이 커진 영향으로 풀이된다.

지역별로 국내 매출이 278억 7000만원으로 대부분을 차지했다. 해외 매출도 62억 4000만원으로 전년비 두 배 이상 증가했다. 미국 법인의 경우 매출은 늘었지만 당기순손실이 확대되며 연말 기준 자본잠식에 빠졌다.

외형은 성장했지만 운전자본 부담도 커졌다. 재고자산은 71억 6000만원에서 155억 2000만원으로 두 배 이상 증가했다. 매출채권이 늘면서 손실충당금은 14억 3000만원에서 42억 8000만원으로 확대됐다. 특정 거래처에 대한 회수 리스크를 보수적으로 반영한 결과로 해석된다.

현금흐름도 부담 요인이다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 -109억 7000만원으로 전년(-53억원) 대비 적자폭이 확대됐다. 재고 및 매출채권 증가, 계약자산 확대 등이 주요 원인으로 꼽힌다.

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한편 레인보우로보틱스는 휴머노이드, 산업용 로봇, 재난 대응 로봇 등 다수 국책과제를 수행하며 연구개발 투자를 확대하고 있다. 지난해 연구개발비는 84억 7000만원으로 전년비 크게 늘었다. 정부보조금 36억 7000만원을 수령했다.

업계에서는 삼성전자와 협력 확대가 레인보우로보틱스의 중장기 성장동력으로 작용할 것이라고 보면서도, 단기적으로는 프로젝트형 매출 확대에 따른 현금흐름 관리와 재고·채권 관리가 중요 과제로 떠올랐다는 평가가 나온다.