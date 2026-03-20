코웨이, '정수기 물맛 품평회' 7년 연속 최고 등급

코웨이는 '2026년 제10회 먹는샘물·정수기 품평회'에서 7년 연속 최고 등급을 획득했다고 20일 밝혔다.

먹는샘물·정수기 품평회는 한국국제소믈리에협회가 매년 주관하는 행사다. 국가대표 워터소믈리에가 블라인드 테이스팅 방식으로 물맛을 평가하며, 점수에 따라 그랑골드, 골드, 실버 등급을 부여한다.

코웨이 환경기술연구소 (사진=코웨이)

코웨이는 올해 물맛 품평회에서 '아이콘 정수기3'가 최고 등급인 '그랑골드' 등급을 획득했다. 이번 평가로 코웨이는 7년 연속 최고 등급을 기록한 데 이어, 6년 연속 골드 등급 이상 달성 기업에 수여되는 다이아몬드상까지 수상했다.

아이콘 정수기3는 정수기 사용자 3천여 명의 설문조사를 바탕으로 사용자 편의성과 위생 기능을 강화한 제품이다. 용기 높이를 자동으로 인식하는 '스마트 무빙 파우셋'과 출수 시 실시간으로 작동하는 UV 살균 기능을 적용했다.

또한 코웨이만의 필터 기술력이 집약된 올인원 나노트랩 필터를 탑재해 물속에 녹아 있는 중금속은 물론 바이러스, 미세플라스틱까지 촘촘하게 걸러내 깨끗하고 깔끔한 물맛을 제공한다.

코웨이는 지난 2019년 물맛 신뢰성을 과학적으로 입증하기 위해 업계 최초로 '물맛 연구소'를 설립했다. 전문 연구 인력을 중심으로 물맛에 영향을 미치는 주요 인자를 분석하고, 과학적 데이터를 기반으로 맛있는 물의 기준을 정립하고 있다.

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특히 코웨이만의 물맛 기준인 'GPT 지수'를 개발해 제품 평가에 적극 활용하고 있으며 물맛 관능 평가실 및 관능 평가 전문 통계 프로그램을 도입해 물맛 연구의 정밀도와 전문성을 고도화하고 있다.

코웨이 관계자는 "이번 수상은 코웨이가 오랜 시간 축적해온 필터 기술력과 물맛 연구 역량을 다시 한번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 고객이 믿고 마실 수 있는 깨끗하고 맛있는 물을 제공하기 위해 물맛 연구를 지속해 나가겠다"고 말했다.