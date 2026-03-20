[인사] 개인정보보호위원회

인사입력 :2026/03/20 13:47

방은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◆ 국장급 승진임용

▲ 예방조정심의관 고낙준

방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
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