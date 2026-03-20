카카오게임즈 '아키에이지 워', 장기 흥행 비결은...콘텐츠 진화 인기 견인

카카오게임즈가 서비스하는 크로스플랫폼 MMORPG ‘아키에이지 워’가 오는 21일 서비스 3주년을 맞이한다.

지난 3년간 카카오게임즈는 ‘아키에이지 워’의 속도감 있는 전투 중심 게임성과 지속적인 콘텐츠 확장, 안정적인 라이브 운영을 기반으로 국내를 넘어 글로벌까지 영향력을 확대하며 장기 흥행을 이어가고 있다.

20일 카카오게임즈에 따르면 엑스엘게임즈가 개발한 ‘아키에이지 워’는 지난 1년간 국내와 글로벌을 아우르는 통합 시스템을 구축하며 서비스 범위를 크게 확장했다.

아키에이지 워 공식 이미지.

특히 회사 측은 국내와 글로벌 이용자가 함께 플레이할 수 있는 최초의 통합 콘텐츠를 선보이며 게임 환경의 변화를 이끌었다. 지난해 10월 출시한 ‘고대의 숲’과 같은 유니버스 던전을 통해 서버 간 경계를 허물었고, 이어 12월에는 신규 통합 렐름 ‘그델론’과 ‘에윈’을 오픈하며 동일한 출발선에서 경쟁하는 환경을 마련해 눈길을 끌었다.

또한 2026년 2월 도입된 ‘유니버스 거래소’는 국내와 글로벌 서버를 하나로 연결하는 경제 시스템으로, 거래 범위를 전 서버 단위로 확장해 이용자 간 상호작용을 더욱 활성화했다. 이를 통해 ‘아키에이지 워’는 단일 서버 중심 구조를 넘어 글로벌 단위 MMORPG로 발돋움하고 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

직업·던전·길드 콘텐츠 확장해 MMORPG 본질 강화

여기서 끝이 아니다. 회사 측은 ‘아키에이지 워’에 다양한 신규 직업과 던전, 길드 콘텐츠를 지속적으로 추가하며 게임 내 콘텐츠 볼륨과 깊이를 꾸준히 확장해왔다.

먼저 지난해 6월과 12월에 각각 신규 직업 ‘원소술사’, ‘마검사’가 추가되며 전투 방식의 다양성이 크게 확대됐다. 각 직업은 고유의 전투 메커니즘과 상태 이상 효과를 기반으로 설계돼 이용자 선택의 폭을 넓혔고, 전투와 전략의 깊이를 더했다.

던전 콘텐츠 역시 꾸준히 확장됐다. ‘에아나드의 환영’, ‘악귀의 심연’, ‘길드 던전’ 등 다양한 신규 던전이 추가되며 PvE 콘텐츠의 다양성을 강화했고, 길드 단위 협력 플레이의 중요성도 커졌다.

아키이이지 워는 국내·글로벌 통합 서비스로 인기 유지에 발판을 마련했다.

또 ‘권능의 신전’은 국내와 글로벌 이용자가 함께 참여하는 글로벌 매칭 기반 길드전 콘텐츠로, 대규모 전투와 전략적 플레이의 결합을 통해 이용자에게 높은 몰입도를 제공했다.

올해는 익명성이 적용된 던전 ‘금기의 미궁’을 선보이며 기존 MMORPG에서는 보기 어려웠던 새로운 경쟁 구조를 도입했다. 이용자는 상대의 정보 없이 순수한 전투력과 전략으로 승부를 겨루는 보다 긴장감 넘치는 플레이 경험을 제공했다. 이후 ‘샤티곤의 금고’까지 확장되며 익명 기반 콘텐츠는 ‘아키에이지 워’만의 차별화 요소로 자리 잡았다는 평가다.

3주년 업데이트에서는 신규 직업 등급 ‘전능’이 최초로 추가되며 성장 구조에도 변화가 이뤄졌다. ‘신의 딸 다나’를 통해 도입된 ‘승천’ 시스템은 기존 성장 단계를 확장하고, 새로운 성장 목표를 제시했다.

꾸준한 이벤트 운영으로 이용자 만족도 제고

카카오게임즈는 서비스 기간 동안 다양한 시즌 이벤트와 기념 이벤트를 지속적으로 운영해 이용자 만족도를 높여왔다.

설, 추석, 크리스마스 등 주요 시즌 이벤트는 물론, 서비스 200일, 800일 등 다양한 시점에 맞춘 기념 이벤트를 통해 이용자에게 꾸준한 보상을 제공했으며, 이용자들이 이러한 운영은 자연스럽게 장기적인 게임 플레이를 유도하는 요소로 작용했다.

이번 출시 3주년을 맞아 ▲3주년 기념 스페셜 출석 체크 ▲다나의 특별 선물 ▲3주년 주화를 획득하라 등 다양한 이벤트가 마련됐다. 이용자는 복구권, 소환권, 성장 재화 등 고가치 보상을 획득할 수 있으며, 기존 렐름과 신규 렐름 ‘그델론’ 간 차별화된 보상 구조를 통해 각 이용자 환경에 맞춘 혜택도 제공된다.

카카오게임즈, MMORPG ‘아키에이지 워’ 출시 3주년 기념 대규모 업데이트.

3년간 꾸준히 콘텐츠 업데이트와 이용자 참여를 유도하는 이벤트를 제공한 ‘아키에이지 워’에 대한 이용자 반응도 긍정적으로 나타났다. ‘루키우스 시즌2’ 업데이트 당시에는 구글 플레이 매출 순위 7위를 기록했고, 2025년 1월 ‘루키우스 시즌3’ 오픈 직후에는 구글 플레이 매출 순위가 40단계 이상 상승했다.

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지난해 6월 ‘원소술사’ 업데이트와 이벤트 서버 ‘바르아’ 오픈 이후에는 양대 마켓 매출순위 상위권에 진입하며 상승세를 이어갔다. 같은 해 10월 국내·글로벌 통합 업데이트 이후에는 구글 플레이 매출 순위가 47단계 반등하며 콘텐츠 업데이트 효과를 다시 한 번 입증했다.

카카오게임즈 관계자는 “지난 3년간 아키에이지 워에 보내주신 이용자분들의 성원에 깊이 감사드린다”며 “글로벌 확장과 지속적인 콘텐츠 업데이트를 통해 오랜 기간 사랑받는 MMORPG로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.