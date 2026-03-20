전남파크골프협회, 픽셀소프트 파크골프 통합예약 플랫폼 도입

전라남도파크골프협회와 픽셀소프트웨어(대표 강성무)가 지난 18일 목포과학대학교 내 협회 사무실에서 ‘파크골프 디지털 전환 및 공정·투명 운영을 위한 업무협약’을 체결했다.

양측은 균형 있는 중장기적 파트너십을 바탕으로 전국 지자체 및 전국 규모 협회 최초로 대회운영 통합운영 시스템을 도입한다.

현재 대다수 지자체 및 시설관리공단이 위탁 운영 중인 파크골프장은 단순 '접수' 수준에 불과한 구시대적인 선착순 예약 방식에 머물러 있다. 이는 소수에게만 이용 기회가 편중되어 다수 회원의 공정한 이용을 막고, 서버 다운 및 예약 대란 등 지역 내 갈등과 민원을 유발해왔다. 수만 명의 회원을 보유한 전국 최대 규모 인프라의 전라남도는 이러한 고질적 문제를 획기적으로 해결하고자, 국내 유일의 파크골프 AI 통합운영 플랫폼인 ‘보이스 파크’를 도입한다.

전남파크골프협회-픽셀소프트웨어 MOU 체결.

양사는 직관적인 대화형 사용자 화면(UI) 등 시니어 특화 설계를 갖춘 보이스 파크를 통해 예약의 투명성을 확보하고 디지털 취약계층의 진입 장벽을 낮춘다. 전남파크골프협회는 오는 6월 개최되는 전국 규모 파크골프 대회에 이 시스템을 도입하며, 하반기부터 도내 전역으로 확산시킬 계획이다. 협회가 현장 운영 기준 정립과 회원 교육을 주도하고, 픽셀소프트웨어는 안정적인 데이터 관리와 시스템 고도화를 전담하며 디지털 전환을 이끈다.

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전라남도파크골프협회 박경래 회장은 “수만 명의 도내 회원들이 겪어온 선착순 예약의 불편과 갈등을 국내 유일의 혁신 플랫폼으로 해소하게 돼 무척 뜻깊다”며 “모두에게 공정한 기회를 보장하는 선진화된 파크골프 문화를 전남이 가장 먼저 정착시키겠다”고 밝혔다.

강성무 픽셀소프트웨어 대표는 “지자체 위탁 예약 시스템의 한계를 극복할 보이스 파크가 전남의 훌륭한 인프라와 만나 파크골프 대중화를 이끌 것”이라며 “성공적인 6월 전국대회 운영과 도내 확산을 위해 양사가 긴밀히 협력해 중장기적인 디지털 생태계를 완성해 나가겠다”고 말했다.