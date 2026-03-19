슈프리마, 서비스 로봇 기반 주거단지 고도화 3자 협약

AI 기반 통합 보안 및 출입통제 솔루션 전문기업 슈프리마(대표 이재원, 김한철)가 현대차·기아 로보틱스랩, 현대건설과 ‘서비스 로봇 기반 주거단지 고도화 협력’을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다.

미래 주거단지에서 입주민들의 안전과 편안함을 위한 로봇 서비스가 실현되기 위해서는 로봇이 자유롭게 이동할 수 있는 건축 설계, 입주민의 안전을 위해 외부인과 구분되는 AI 보안 체계, 그리고 이를 통합 운영하는 로봇 플랫폼이 하나로 설계돼야 한다. 3사는 이번 협약을 통해 AI 보안, 로보틱스, 건축 인프라 분야의 핵심 역량을 결합, AI 보안 기능이 탑재된 서비스 로봇이 안전하고 자연스럽게 운영되는 미래 주거단지 고도화 모델을 공동으로 개발·발굴하며, 향후 실증(PoC)과 상용화를 단계적으로 추진할 계획이다.

슈프리마는 주거 단지 전 영역을 아우르는 AI 통합보안 인프라를 담당한다. AI 얼굴인식과 통합 출입통제 플랫폼인 바이오스타 X(BioStar X)를 기반으로 로봇 플랫폼과 건물 보안 시스템을 하나로 연결하는 시스템 통합(SI) 역할을 수행한다. 현대차·기아 로보틱스랩은 자율주행이 가능한 로봇과 RTS(로보틱스 토탈 솔루션)를 기반으로 주거 특화 로봇 서비스 전체를 설계하고 기술 표준을 주도한다.

(왼쪽부터) 슈프리마 김한철 대표, 현대건설 오승민 상무, 현대차·기아 로보틱스랩 최리군 상무.

현대건설은 자사 전략 사업지를 중심으로 로봇 친화 설계와 실증 무대를 제공해 로봇 서비스 수요를 창출하고, 실제 입주 환경에서 로봇친화 건축 설계와 주거 서비스를 함께 완성해 나갈 계획이다.

김한철 슈프리마 대표는 "서비스 로봇이 주거단지 곳곳을 오가며 배송·안내·경비를 수행하는 시대에는, 로봇과 입주민이 같은 보안 규칙 아래 안전하게 공존할 수 있는 AI 보안 인프라가 필수다. 슈프리마는 AI 통합 보안 플랫폼인 바이오스타 X와 AI 기반의 생체인증 및 모바일 기반의 출입인증 기술을 바탕으로 현대차·기아 로보틱스랩, 현대건설과 함께 로봇과 보안이 결합된 새로운 주거 보안 시장을 선도하고, 이를 국내에서 검증된 레퍼런스로 삼아 글로벌 주거 보안 시장으로까지 확장해 나가겠다"고 말했다.

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최리군 현대차·기아 로보틱스랩 로보틱스사업실 상무는 “서비스 로봇 기반 주거단지 고도화는 로봇과 건축, 보안 시스템이 하나의 통합 인프라로 설계될 때 비로소 경쟁력을 갖출 수 있다. 현대차·기아 로보틱스랩은 로봇 플랫폼의 기술 고도화를 통해 주거단지에 최적화된 로봇 서비스를 구현하고, 슈프리마·현대건설과 함께 새로운 주거 로보틱스 표준을 만들어 가겠다.”고 말했다.

오승민 현대건설 상무는 “미래 주거단지에서 건설사의 중요한 역할은 다양한 서비스 로봇과 입주민이 공간에 자연스럽게 녹아들 수 있는 로봇 친화 주거 환경을 설계하는 것이라고 생각한다. 이에 주거 단지의 서비스 로봇 수요를 창출하고, 현대자동차의 로보틱스 기술과 슈프리마의 AI 보안 솔루션을 결합해 입주민의 이동·편의·안전을 아우르는 서비스 로봇 기반 주거단지 고도화를 선도하겠다"고 전했다.