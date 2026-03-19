솔루스첨단소재, 함열 OLED 공장 준공

솔루스첨단소재가 전북 익산 함열 유기발광다이오드(OLED) 소재 공장 준공식을 18일 열었다고 밝혔다.

함열 공장은 기존 익산 공장 이전, 그리고 증설로 조성한 새 생산기지다. 이곳에선 OLED 발광소재(유기재료)와 비발광소재(고분자재료)를 함께 생산한다.

함열 공장은 익산 함열농공단지 내 1만9969제곱미터(약 6050평) 규모 부지에 조성했다. 이곳은 유틸리티동, 합성동, 정제동, 사무동 등으로 구성했다. 공장은 지난달 완공하고 정식 승인을 받았다. 이달부터 본격 생산 중이다.

솔루스첨단소재는 "함열 공장을 기반으로 OLED 소재 생산 효율과 품질 경쟁력을 높일 계획"이라고 밝혔다. 이어 "발광소재와 비발광소재를 한 곳에서 만드는 통합 생산체계 구축으로 연구개발과 양산 사이 시너지를 창출하고 전세계 OLED 소재 시장에서 입지를 확대하겠다"고 말했다.

솔루스첨단소재는 18일 전북 익산 함열에서 신규 OLED 생산기지 준공식을 개최했다고 밝혔다. (자료=솔루스첨단소재)

솔루스첨단소재는 "이곳에서 정공방어층(a-ETL·HBL) 등 특허 보유 제품과 블루 프라임, 레드 프라임 등 모바일용 신규 발광소재를 만든다"며 "올해 하반기 본격 양산 예정인 그린 인광은 높은 수익성을 기대한다"고 강조했다. 이어 "비발광소재인 박막봉지(TFE)도 다음 분기 양산 공급 예정"이라고 덧붙였다.

솔루스첨단소재는 인공지능(AI) 반도체와 배터리 등에 필요한 신규 소재도 개발할 계획이다.

솔루스첨단소재 OLED 사업부를 이끄는 김태형 사장은 "함열 OLED 통합 생산기지는 OLED 소재 사업 경쟁력을 강화할 핵심거점"이라며 "고부가 소재 연구개발과 생산역량 확대로 시장 주도권을 확보하고 전세계 OLED 소재 시장에서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.