[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/03/19 20:01

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 승진 ▲주택공급정책관 이재평

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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