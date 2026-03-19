KISTI-엔비디아, 과학 AI 파운데이션 모델 공동개발 나선다

한국과학기술정보연구원(KISTI)이 엔비디아와 현재 설치 중인 슈퍼컴 6호기 GPU로 과학 AI파운데이션 모델을 개발하기로 했다. 슈퍼컴 6호기는 오는 7월 말 개통을 목표로 시스템 등 설치에 박차를 가하고 있다.

미국 산호세에서 열린 엔비디아(NVIDIA) 글로벌 인공지능(AI) 콘퍼런스 ‘GTC 2026’에 참석 중인 이식 KISTI 원장은 엔비디아 및 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)와 각각 업무협약을 체결하고 고성능컴퓨팅(HPC)과 AI 분야 협력을 본격 추진하기로 했다고 19일 밝혔다.

KISTI는 18일(현지 시각) 미국 산호세에서 엔비디아와 업무협약을 체결했다.

이식 KISTI 원장(오른쪽)이 18일(현지시간) 미국 산호세에서 마크 해밀턴 엔비디아 글로벌 솔루션 아키텍처 엔지니어링 담당 부사장과 MOU를 체결한뒤 악수했다.(사진=KISTI)

엔비디아 MOU에 앞선 17일(현지시간) HPE와 협약뒤 기념촬영한 이식 KISTI 원장(오른쪽). 왼쪽은 트리시 댐크로거 HPE HPC-AI 인프라 솔루션 담당 수석 부사장.(사진=KISTI)

강지훈 슈퍼컴퓨팅응용지원센터장은 전화통화에서 "지난해 10월 경주 APEC 정상회의 CEO 써밋에서 발표된 KISTI-엔비디아 간 전문센터(CoE) 협력 계획을 구체화하고, 슈퍼컴 6호기를 중심으로 한 과학 AI 연구와 GPU 가속 컴퓨팅 협력을 본격화할 것"이라고 말했다.

협약에 따라 양측은 슈퍼컴 6호기 GPU 환경을 활용해 대규모 과학 AI 모델과 도메인 특화 파운데이션 모델 개발을 공동 추진할 계획이다. 특히 바이오, 소재·화학, 지구과학, 반도체 등 전략 연구 분야에서 AI 기반 연구를 확대한다.

슈퍼컴 6호기와 양자컴퓨터 ‘템포(Tempo)’를 연계한 양자-HPC 하이브리드 컴퓨팅 환경을 통해 양자컴퓨팅 연구에도 매진할 계획이다.

이와함께 기존 슈퍼컴퓨터 주요 응용 소프트웨어를 GPU 환경에 최적화해 성능 향상을 검증하고, GPU 가속 기술을 활용한 계산과학 연구 협력도 추진한다.

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이에 앞서 17일에는 HPE와 업무협약을 체결했다. KISTI는 HPE와 슈퍼컴 6호기 기반 AI·HPC 연구 협력을 위해 전략적 기술 협력체계를 구축할 계획이다. CoE 프로그램을 중심으로 슈퍼컴퓨팅 인프라 활용을 극대화하고 과학 난제 해결을 위한 통합 연구 환경을 고도화할 계획이다.

이식 원장은 "슈퍼컴 6호기는 대한민국 디지털 연구 인프라의 핵심 자산”이라며 “엔비디아와 HPE와의 협력을 통해 AI와 HPC 기술을 결합한 차세대 연구 환경을 구축하고, 국가 전략 연구 분야의 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.