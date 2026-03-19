[현장] 스노우플레이크 "기업 비즈니스 성공 조건, AI·데이터·인력 대통합"

"기업이 인공지능(AI)으로 비즈니스 하려면 인력과 기술을 통합해야 합니다. 모든 직원과 AI 도구, 데이터를 한데 합쳐야 실질적인 성과를 볼 수 있습니다."

크리스티안 클레이너만 스노우플레이크 제품 담당 부사장은 19일 '스노우플레이크 데이터 포 브렉퍼스트' 기자간담회에서 효과적인 AI 활용 전략을 이같이 밝혔다.

클레이너만 부사장은 기업이 AI를 효과적으로 활용하지 못한다고 지적했다. 여전히 레거시 시스템을 이용한 탓에 AI 에이전트 간 단절 사태가 지속적으로 발생한다는 이유에서다. 파편화된 데이터 환경도 AI 확산 주요 장애물로 꼽았다.



그는 "데이터와 시스템이 분리되면 AI 기능이 확장될 수 없다"며 "일부 업무에서만 제한적으로 작동할 것"이라고 말했다.

크리스티안 클레이너만 스노우플레이크 제품 담당 부사장.

스노우플레이크는 이런 문제를 해결하기 위한 핵심으로 '통합 데이터 파운데이션'을 제시했다. 부서를 비롯한 사업부, 파트너, 공급망, 데이터를 한데 연결하는 전략이다. 이를 통해 기업은 파편화된 데이터·AI 에이전트 환경을 제거하고, 의사결정을 바로 진행할 수 있다.

클레이너만 부사장은 스노우플레이크 데이터 플랫폼 전략으로 성과 본 기업 사례를 소개했다. 글로벌 제약 기업은 임상시험 문서 작성 시간을 85% 줄인 사례가 공유됐다. 일부 기업은 스노우플레이크 AI 에이전트 '코텍스'로 연간 30% 비용 절감을 달성했다.



그는 "AI가 단순 실험이 아니라 생산성, 비용 구조를 바꾸는 도구로 자리 잡았다"고 강조했다.

AI·데이터 통합 제품 출시…파트너사 확장

스노우플레이크는 '프로젝트 스노우워크'를 비롯한 제품 공식 출시와 파트너사 확장 소식을 발표했다.

스노우플레이크는 '프로젝트 스노우워크'를 비롯한 제품 공식 출시와 파트너사 확장 소식을 발표했다.

이번에 출시된 프로젝트 스노우워크는 리서치 프리뷰 형태로 출시됐다. 이 서비스는 자연어로 업무를 요청하면 분석과 보고서 작성 등 여러 단계를 자동으로 수행할 수 있다. 단순 질의응답을 넘어 실제 업무 실행까지 이어지는 구조를 갖췄다. 데이터 조회부터 분석, 적용, 인사이트 도출, 결과물 생성까지 한 흐름으로 연결할 수 있다.

새 제품 '코텍스 코드'는 자연어로 데이터 엔지니어링과 분석, 머신러닝(ML), 에이전트 개발을 돕는다.

스노우플레이크는 데이터 처리 역량 강화를 위해 '스노우플레이크 포스트그레스'를 정식 출시됐다. 사용자는 스노우플레이크 환경에서 포스트그레스 인스턴스를 생성하고 관리할 수 있으며 기존 클라이언트를 그대로 활용할 수 있다.

관련기사

스노우플레이크는 파트너십도 확장했다. SAP와 시맨틱 데이터 통합을 추진하고, 팔란티어와 데이터 파이프라인 최적화와 AI 애플리케이션 구현을 지원한다. 워크데이와는 재무 인사 운영 데이터를 단일 클라우드 환경에서 통합하는 구조를 구축했다. 이를 통해 기업은 데이터 기반 의사결정과 성과 분석을 고도화할 수 있다.

클레이너만 부사장은 "우리 제품은 단순 작업부터 복잡한 워크플로까지 엔드투엔드로 자율 실행한다"며 "실질적인 비즈니스 성과 창출을 지원한다"고 밝혔다.