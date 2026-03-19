K-뷰티 기술 혁신과 수출 확대 지원으로 글로벌 경쟁력 강화

식품의약품안전처 안영진 바이오생약국장은 첨단기술을 적용한 자외선차단제 제품개발 현장을 확인하고, 글로벌 경쟁력 강화 방안을 논의하기 위해 화장품 제조업체 코스맥스의 연구혁신(R&I)센터를 19일 방문했다.

코스맥스는 국내 화장품 위탁생산제조업체(ODM) 제조실적 2위(’24년 기준)로, 최근 자외선차단효과(SPF, PA) 확인시험 시 기존 인체 적용 시험 대신 로봇 기술을 활용한 첨단 생체외(In-vitro) 시험방법을 도입했다.

이번 현장 방문은 지난해 114억 달러라는 역대 최대 수출 규모를 기록한 K-뷰티가 시험 및 연구기술의 첨단화로 성장세(2023년 84억6천만 달러, 2024년 101억8천만 달러, 2025년 114억3천만 달러)를 지속적으로 이어갈 수 있도록 현장의 생생한 의견을 청취하고 규제를 지원하기 위해 마련됐다.

(제공=식품의약품안전처)

안영진 식약처 바이오생약국장은 이날 현장에서 “로봇 시험 시스템을 비롯한 첨단 기술력을 기반으로 자외선차단제 개발 속도가 혁신적으로 단축될 것으로 기대된다”며 “식약처는 화장품 신기술 개발 속도에 맞춰 기술과 제도가 조화되도록 규제를 혁신하여, 우리 기업의 해외 진출 확대를 지원하겠다”고 말했다.

이경수 코스맥스 회장은 “연구·시험·제조 각 분야의 기술 혁신은 향후 화장품 산업의 핵심 축이라 생각한다”며 “업계도 정부의 지원을 발판 삼아 안전하고 우수한 품질의 화장품 개발·생산에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.