한국IPTV방송협회장에 유용화 한국외대 교수 선임

유용화 한국외국어대학교 교수가 한국IPTV방송협회(KIBA) 신임 회장으로 발탁됐다.

한국IPTV방송협회(KIBA)는 유용화 한국외국어대학교 교수를 신임 협회장으로 선임했다고 19일 밝혔다.

오는 4월1일 공식 취임하며, 임기는 2년이다.

유용화 IPTV방송협회 신임회장 (사진=IPTV방송협회)

유 협회장은 고려대를 졸업하고 동국대 대학원에서 정치학 박사 학위를 취득했다. 미국 존스홉킨스대 국제관계대학원(SAIS)과 조지타운대학교에서 방문학자로 활동했다.

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이후 동국대학교 정치학부 객원교수, 국회 정책 연구위원을 역임했다.

방송, 언론 분야 활동도 활발히 전개했다. KTV ‘대한뉴스’, 국회방송 ‘정치토론 왈가왈부’, TBS TV 교통방송 ‘유용화의 시시각각’, BBS불교방송 ‘유용화의 아침 저널’ 등 시사 프로그램의 진행을 맡았다. YTN 객원해설위원, 주간한국, 정경뉴스, 경향신문, 매일경제신문 등 주요 언론의 칼럼니스트로도 활동했다.