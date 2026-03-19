한국IPTV방송협회장에 유용화 한국외대 교수 선임

유용화 한국외국어대학교 교수가 한국IPTV방송협회(KIBA) 신임 회장으로 발탁됐다.
한국IPTV방송협회(KIBA)는 유용화 한국외국어대학교 교수를 신임 협회장으로 선임했다고 19일 밝혔다.
오는 4월1일 공식 취임하며, 임기는 2년이다.
유 협회장은 고려대를 졸업하고 동국대 대학원에서 정치학 박사 학위를 취득했다. 미국 존스홉킨스대 국제관계대학원(SAIS)과 조지타운대학교에서 방문학자로 활동했다.
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이후 동국대학교 정치학부 객원교수, 국회 정책 연구위원을 역임했다.
방송, 언론 분야 활동도 활발히 전개했다. KTV ‘대한뉴스’, 국회방송 ‘정치토론 왈가왈부’, TBS TV 교통방송 ‘유용화의 시시각각’, BBS불교방송 ‘유용화의 아침 저널’ 등 시사 프로그램의 진행을 맡았다. YTN 객원해설위원, 주간한국, 정경뉴스, 경향신문, 매일경제신문 등 주요 언론의 칼럼니스트로도 활동했다.