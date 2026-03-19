아우디, 대미 관세 2조원 부담…영업이익률 5.1% 기록

아우디그룹이 2025년 회계연도에서 매출 655억 유로(112조6403억원), 영업이익 33억7100만 유로(5조7967억원)를 기록하며 전년 대비 매출은 소폭 성장했지만, 영업이익은 감소했다.

아우디는 19일 지난해 영업이익률 5.1%를 기록했으며, 순현금흐름은 34억2200만 유로(5조8846억원)로 집계됐다고 밝혔다. 글로벌 경기 불확실성과 경쟁 심화, 미국 관세 영향 등에도 불구하고 비용 관리와 판매 확대가 실적을 견인했다.

연간 인도량은 총 164만4429대로 집계됐다. 이 가운데 아우디 브랜드는 162만3551대를 기록했다. 특히 순수 전기차 인도량은 22만3032대로 전년 대비 36% 증가하며 역대 최대치를 달성했다.

아우디AG 위르겐 리터스베르거 최고재무책임자(CFO)와 게르놋 될너 최고경영자(CEO) (사진=아우디코리아)

매출은 전기차 비중 확대와 차량 판매 증가 영향으로 전년 대비 1.5% 증가했지만, 영업이익은 미국 관세 약 12억 유로(2조634억원) 부담과 CO₂ 규제 대응 비용, 전동화 플랫폼 투자 영향으로 13.6% 감소했다. 이에 따라 영업이익률은 전년 6.0%에서 5.1%로 하락했다. 다만 순현금흐름은 비용 통제와 투자 효율성 개선 영향으로 전년 대비 11.4% 증가했다.

브랜드별로 보면 람보르기니는 1만747대를 인도하며 매출 31억9700만 유로(5조5천억원), 영업이익 7억6800만 유로(1조3천억원)를 기록했다. 벤틀리는 1만131대를 판매해 매출 26억1500만 유로(4조5천억원), 영업이익 2억1600만 유로(3714억원)를 기록했다. 두카티는 5만895대를 인도하며 매출 9억2500만 유로(1조6천억원), 영업이익 5200만 유로(894억원)를 기록했다.

아우디는 전동화 전략도 강화하고 있다. 'Q6 e-트론'과 'A6 e-트론'이 판매 성장을 이끌었으며, 중국 전용 브랜드 'AUDI' 신차 출시를 통해 시장 확대를 이어갔다.

게르놋 될너 아우디 최고경영자(CEO)는 "지정학적 불확실성과 경쟁 심화 속에서도 과감한 의사결정을 통해 대응하고 있다"며 "2026년에는 신차 출시와 전략적 파트너십, F1 진출로 경쟁력을 강화할 것"이라고 밝혔다.

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아우디는 올해 'Q9', 'A2 e-트론' 등 신차를 출시하고 글로벌 SUV 라인업을 강화할 계획이다. 또한 포뮬러 1 진출을 통해 브랜드 인지도와 기술 경쟁력을 동시에 끌어올린다는 전략이다.

2026년 실적 전망은 매출 630억~680억 유로, 영업이익률 6~8%, 순현금흐름 30억~40억 유로 수준으로 제시했다.