로아이, GTC 2026서 '피지컬 AI' 제조 자동화 기술 소개

공간지능 스타트업 로아이는 지난 16일부터 19일까지(현지시간) 미국 새너제이에서 열린 세계 최대 AI 기술 컨퍼런스 '엔비디아 GTC 2026'에 참가해 인공지능(AI) 기반 제조 자동화 기술을 선보였다고 19일 밝혔다.

엔비디아 GTC는 전 세계 개발자와 산업 리더들이 모여 AI, 로보틱스, 양자 컴퓨팅 등 미래 기술 분야의 연구 성과를 공유하고 기술력을 선보이는 세계 최대의 AI 컨퍼런스다. 올해는 실세계와 상호작용하는 '피지컬 AI'와 '로보틱스'가 핵심 화두로 떠올랐다.

로아이는 포스터 세션에서 연구 사례 3건을 발표했다. 엔비디아 아이작 심 기반 디지털 트윈 프레임워크를 활용해 자동차 제조 공정 생산성을 극대화한 사례를 집중 공개했다.

엔비디아 아이작 심 기반 디지털 트윈 이미지 (사진=로아이)

실제 제조 현장과 로봇의 움직임을 가상 공간에서 정교하게 구현하는 기술을 통해, 로아이는 현대자동차 용접 라인 및 비전 검사, 디팔레타이징 공정 등에서 기존 대비 엔지니어링 시간을 최대 88% 절감하는 획기적인 성과를 거뒀다.

또한 기아와 협업해 충돌 없는 로봇 동작 생성 알고리즘을 자동차 용접 라인에 적용, 생산 효율을 끌어올린 실전 사례도 함께 발표해 글로벌 관계자들의 주목을 받았다.

로아이는 작년 2월 현대자동차그룹에서 스핀오프했다. 인적 노하우에 의존하던 기존 제조 자동화 한계를 극복하기 위해 설립됐다. AI 기반 로보틱스 솔루션을 제공하는 로아이는 지난 7월 '딥테크 팁스'에 선정됐다. 현재 현대차그룹을 포함한 자동차 산업 글로벌 리더들과 협력하며 비즈니스 외연을 확장 중이다.

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홍석의 로아이 대표는 "엔비디아 GTC라는 세계적인 무대에서 로아이의 기술이 실제 산업 현장을 어떻게 혁신하고 있는지 증명하게 되어 기쁘다"며 "시리즈 A 투자 유치를 통해 기술고도화와 글로벌 인재 영입에 속도를 높여, 소프트웨어가 제조 생산성을 결정하는 SDF 시장의 리더로 도약할 것"이라고 포부를 밝혔다.

한편 로아이는 공간 지능 기술을 바탕으로 자동차 산업을 넘어 배터리, 중공업 등 다양한 산업군으로 솔루션을 확장해, 기존의 경직된 생산 라인의 인력 의존 및 생산성 정체 문제를 근본적으로 해소해 나갈 계획이다.