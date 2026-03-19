이현철 한국석유공사 신임 상임감사위원 취임

한국석유공사(대표 손주석)는 이현철 신임 상임감사위원이 18일 울산 석유공사 본사에서 취임식을 갖고 업무를 시작했다고 밝혔다.

이현철 감사위원은 서울신학대학교를 졸업하고, 제6대·제7대 경기도 광주시의회 의원(경제건설위원회 위원장 역임), 국회의장 비서관, 수원시청 대외협력사무소장 등을 역임하며, 정책 기획과 현장 행정 분야에서 풍부한 경험을 쌓아온 전문가다.

이현철 한국석유공사 상임감사위원이 18일 취임식에서 취임사를 하고 있다.

이 상임감사는 “감사실이 단순히 잘못을 찾아내는 곳이 아니라, 현장 고충을 나누고 리스크를 선제적으로 살피는 든든한 가이드라인이자 조력자가 되겠다”고 밝혔다.

이 상임감사는 감사 운영의 3대 원칙으로 ▲현장의 목소리를 경청하는 ‘소통’ ▲적극적인 업무 수행과정에서의 과실을 보호하는 ‘지원형 예방 감사’ ▲국민의 상식에 부합하는 ‘청렴 문화 정착’을 제시했다.