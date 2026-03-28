농민 10명 중 8명, 근골격계 질환 호소

농사·가사 ‘이중고’로 통증 척도 여성이 남성보다 높아

연세대 스포츠재활연구소, 농민 1만여 명 대상 ‘근골격계 질환’ 조사결과 발표

농민 10명 중 8명이 근골격계 질환에 시달리고 있으며. 특히 고령 여성 농민의 통증이 위험 수위에 있는 것으로 조사됐다.

연세대학교 스포츠재활연구소가 농림축산식품부·농협중앙회와 함께 '2025년 농촌 왕진버스' 사업을 통해 전국 20대-90대 이상 농민 1만656명을 조사한 결과, 79.6%가 하나 이상의 근골격계 질환을 앓고 있었다. 특히 여성의 유병률은 83.1%로 남성(72.8%)보다 높았으며, 여성 농민의 통증 역시 0~10점 척도 중 4.8로 남성의 4.0보다 크게 높았다.

통증 척도(VAS) 4 이상은 일상생활에 지장을 줄 정도로 심한 통증으로 진통제 복용을 고려해야 하는 ‘중등도 이상’을 의미한다.

농촌왕진버스 사업에서 농민들을 상담하는 모습(제공=연세대학교 스포츠재활연구소)

조사결과 근골격계 질환으로 4이상의 중등도 통증을 겪고 있는 여성 농민의 비율은 69%였으며, 남성은 55.8%였다. 특히 여성은 이른 나이인 50대부터 4.17의 중등도 이상 통증이 시작됐으며, 60대(4.30), 70대(4.85), 80대(5.29), 90대 이상(5.49)으로 연령이 증가할수록 통증의 평균 강도도 증가했다. 이는 남성이 50대(3.41), 60대(3.66)를 지나, 70대가 되어서야 4.05를 기록하는 것과는 차이가 있었다.

전체 농민의 근골격계 질환 유병률 조사에서는 농민들의 79.6%가 하나 이상의 근골격계 질환을 앓고 있는 것으로 나타났다. 유병률은 여성(83.1%)이 남성(72.8%)보다 높았으며, 가장 많은 질환은 허리 질환(남성 42.3%, 여성 42.6%)이었다.

하지만 여성은 무릎 질환(34.3%)이 남성(28.1%)보다 높은 특징을 보인데 비해, 남성은 어깨(16.8%)와 목 질환(6.6%)이 여성(어깨: 13.9%, 목: 5.4%)보다 높았다.

(제공=연세대학교 스포츠재활연구)

특히 50대 중년층에서는 남녀 모두 ‘어깨’와 ‘목’ 질환이, 60대 이상 고령층에서는 ‘허리’와 ‘무릎’ 질환의 유병률이 압도적으로 높았다.

성별에 따른 세부 질환 분포에서도 여성의 취약성은 더욱 두드러졌다. 70대 여성의 절반 이상(50.6%)이 허리 통증을 앓고 있어, 같은 연령대 남성(41.0%)보다 유병률이 높았다. 무릎 질환에 있어서도 성별 격차가 가장 큰 부위로, 80대 여성의 무릎 질환 비율은 44.4%에 달해 남성의 27.0%보다 약 1.6배 이상 높게 나타났다.

이세용 연세대학교 스포츠재활연구소 소장은 “농사뿐 아니라 가사 노동까지 전담해야 하는 고령 여성 농업인이 처한 이중 노동 구조와 함께, 접근 가능한 전문적인 운동 프로그램이나 의료 서비스가 열악한 농촌의 현실 역시 그 원인이 될 수 있다”고 지적했다.

질병관리청에서 시행한 지역사회건강조사(2024)에 따르면 서울의 건강생활 실천율이 52.4%로 전국에서 가장 높은 것에 비해, 농촌 지역이 많은 강원(27.2%)은 절반 수준으로 최하위인 것으로 조사됐다. 같은 연구에서 연령이 높아질수록 중강도 이상 신체활동 실천율이 하락해 60대는 22.1%, 70대 이상에서는 13.8%까지 급락해 고령자가 많은 농촌 지역의 취약성을 보여줬다.

이세용 소장은 “농민들은 장기간 반복 노동과 충분한 휴식 부족으로 근육과 신경에 피로가 누적된 상태”라며 “농촌에서도 접근 가능한 전문적인 운동 프로그램 제공과 농촌 왕진버스와 같은 찾아가는 의료서비스의 대폭적인 확대 등 농촌 어르신들의 실질적인 삶의 질 개선을 위한 전방위적인 지원책을 마련해야 한다”고 강조했다.

한편 연세대학교 스포츠재활연구소(소장 이세용)와 피지오액트(CEO 김소정)는 지난해에 이어 올해도 농촌 왕진 버스 사업에 참여해 농업인들을 대상으로 소속 건강관리사들이 ▲근골격계 통증 및 기능 문진 ▲균형 검사 ▲스트레칭 ▲근력 운동 ▲운동 방식 교육 등의 활동을 진행할 예정이다.