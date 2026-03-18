트레버 페글렌, 올해 'LG 구겐하임 어워드' 수상

올해 'LG 구겐하임 어워드'는 인공지능(AI) 등 기술 시선을 탐구하는 미디어 아티스트 트레버 페글렌이 받는다고 LG와 뉴욕 구겐하임 미술관이 18일 밝혔다.

LG 구겐하임 어워드는 LG와 뉴욕 구겐하임 미술관의 'LG 구겐하임 아트 & 테크 파트너십 핵심 프로그램이다. 올해로 4회째다. 기술로 창의적 혁신을 만든 예술가에게 상금 10만달러와 트로피를 수여한다.

트레버 페글렌은 미국 출신 지리학자이자 미디어 아티스트다. AI와 디지털 기술의 권력구조와 감시체계를 사진과 영상, 조형물 등으로 시각화했다.

관객 참여형 프로젝트 '이미지넷의 얼굴들(Faces of ImageNet, 2022)'은 AI가 사진 속 사람을 분류하는 알고리즘을 역으로 이용해, 편견을 학습한 AI가 사람을 어떻게 차별적으로 판단하는지 보여준다. AI가 카메라 앞에 선 인물을 어떤 범주로 분류하는지 실시간으로 볼 수 있다.

트레버 페글렌의 관객 참여형 프로젝트 '이미지넷의 얼굴들(Faces of ImageNet, 2022) (자료=(주)LG)

영상과 퍼포먼스 작품 '사이트 머신(Sight Machine, 2017)'은 현악 사중주 실황 공연을 AI 시각으로 보여준다. 기술이 중립적이지 않고 사용 방식에 따라 보이는 방식이 결정된다는 점을 지적한다.

페글렌은 군사시설이나 감시 시스템을 찍은 사진으로 정치, 사회 문제도 다뤘다. 그는 전쟁에 사용하는 인공위성에 반대되는 개념으로 군사, 상업, 과학 기능이 없는 위성 '궤도반사경(Orbital Reflector, 2018)'을 만들어 직접 우주로 쏘아 올리기도 했다.

페글렌은 지난 2018년 백남준아트센터 국제예술상을 받았다. 2017년에는 '천재들의 상'으로 불리는 '맥아더 펠로십(MacArthur Fellowship)'에 선정됐다. 그의 작품은 뉴욕 구겐하임 미술관과 파리 퐁피두 센터 등 미술관에 소장돼 있다.

LG 구겐하임 어워드 심사단은 "기술을 둘러싼 권력구조와 상호작용을 질문해 온 트레버 페글렌은 거대언어모델(LLM)과 현대 AI 시스템 등장 이후 우리가 세상을 인식하는 방식에 대한 논의를 확장해 왔다"며 "기술에 대한 비판적 탐구와 공적 책임, 윤리적 가치를 일깨우며 독보적인 작품 세계를 구축해 왔다"고 평가했다.

트레버 페글렌은 "이미지와 알고리즘, 기술 인프라는 도구를 넘어 우리 정체성과 문화, 역사를 만드는 능동적 참여자"라며 "기술과 예술 교차점에서 활동하는 예술가를 지지하는 LG와 구겐하임에 감사한다"고 밝혔다.

어워드 심사단은 국제 위상을 갖춘 미술관 관장, 큐레이터, 아티스트 등으로 구성된다. LG는 "심사단은 매년 새롭게 구성하고, LG 관여 없이 독립적으로 운영한다"고 밝혔다. 심사단은 8주간 심의로 수상 후보자 24명을 선별했고, 최종 심의를 거쳐 트레버 페글렌을 올해 수상자로 확정했다.