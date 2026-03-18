엑스엘게임즈(대표 최관호)는 스튜디오 큐브에서 개발한 포스트 아포칼립스 탈출 액션 게임 '더 큐브, 세이브 어스'를 스팀 얼리 액세스를 통해 글로벌 출시했다고 18일 밝혔다.

'더 큐브, 세이브 어스'는 핵전쟁 이후 황폐해진 지구를 배경으로, 외계 문명이 남긴 거대한 구조물 '큐브' 내부의 27개 조각을 탐험하며 자원을 확보해 탈출하는 PvPvE 기반 게임이다. 매 플레이마다 새롭게 조합되는 맵 구조와 근접 전투 중심의 액션을 내세워 기존 총기 위주 탈출 게임들과 차별화된 플레이 경험을 제공한다.

해당 타이틀은 무료 플레이 방식으로 서비스된다. 이용자는 맵, 무기, 스킬, PvE 및 PvPvE 모드 등 핵심 콘텐츠를 모두 무료로 이용할 수 있다.

엑스엘게임즈 신작 '더 큐브, 세이브 어스' 스팀 얼리 액세스 글로벌 출시.

엑스엘게임즈는 전투력이나 생존 확률에 직접적인 영향을 주는 유료 아이템은 판매하지 않으며, 유료 상품은 외형 커스터마이징을 위한 코스튬 및 의상으로만 한정해 실력과 전략 중심의 경쟁 환경을 조성했다고 설명했다.

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이번 얼리 액세스 출시 버전에는 신규 보스 뮤턴트 '야차'를 비롯해 다양한 적 콘텐츠와 엘리트 및 보스 전용 장비 시스템, 스팀 도전과제, NPC 호감도 시스템 등이 포함됐다. 엑스엘게임즈는 얼리 액세스 기간 동안 이용자 피드백을 수렴해 지속적인 콘텐츠 업데이트와 개선 작업을 이어갈 계획이다.

아울러 출시 기념 이벤트도 함께 진행된다. 게임에 참여하는 모든 이용자에게는 야구 방망이와 고급 붕대 등이 포함된 '특별 생존 보상'을 지급하며, 인게임 이벤트 '폭풍의 전장 속으로!'를 통해 추가 보상을 제공한다.