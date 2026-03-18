중기부, 유망 외국인 창업기업에 최대 8000만 원 지원

중소벤처기업부(중기부)가 유망 외국인 창업기업을 지원한다.

중기부는 18일부터 '2026년 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업'에 참여할 외국인 창업기업을 모집한다고 밝혔다.

이 사업은 혁신적인 외국인 창업가 및 해외 스타트업의 국내 창업과 사업화를 지원해 한국 창업 생태계의 글로벌화를 촉진하기 위해 마련했다. 특히 참여기업의 편의를 위해 모집공고부터 신청·접수 및 선정평가까지 모든 절차를 영어로 진행한다.

사업에 선정된 기업은 사업화 자금과 글로벌 스타트업 센터(GSC) 연계 프로그램이 함께 제공될 예정이다. 사업화 자금은 평균 5000만 원(최대 8000만 원) 규모다. 제품·서비스 고도화, 사업모델 현지화, 지식재산 확보, 마케팅 등 창업 기업의 사업화와 성장에 활용할 수 있다.

중소벤처기업부 현판.

또한 GSC를 통해 투자 유치 지원, 대·중견기업 협업 지원, 사무공간 제공 등 외국인 창업기업의 국내 정착과 성장을 돕는 다양한 프로그램도 지원할 계획이다.

특히 2024년 9월 한국에 진출한 폴리머라이즈(Polymerize)는 해당 사업과 'K-스타트업 그랜드 챌린지' 등 해외 창업기업 국내 유치 지원사업에 참여해 총 11명의 고용을 창출한 바 있다. K-스타트업 그랜드 챌린지는 해외 우수 스타트업을 발굴해 한국 시장 진출 및 정착을 지원하기 위한 글로벌 창업 경진대회다.

이처럼 외국인 창업기업의 국내 정착과 성장 사례가 가시화되면서 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업은 지난해 13대 1의 경쟁률을 기록하기도 했다.

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중기부는 현장의 수요를 반영해 지원 규모와 지원금 수준을 확대하기로 했다. 구체적으로 지원 규모는 기존 10개사에서 15개사로 확대했다. 지원금도 평균 4000만 원에서 5000만 원으로 상향하는 등 지원을 강화했다.

조경원 중기부 창업정책관은 "중기부는 우수한 기술력과 혁신성을 갖춘 외국인 창업가들이 한국에서 창업할 수 있도록 지원을 확대하고 있다"며 "이 사업을 통해 외국인 창업기업이 한국 창업생태계에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.