코넛코인, 다음달 부산 밋업 개최

코넛코인 발행사 대체불가능회사가 4월 25일 ‘무한 소각 무한 가치’를 주제로 부산 밋업을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 밋업은 코넛코인 생태계의 핵심 프로그램인 ‘코넛샵(CONUT SHOP)’의 시작을 알리고, 실질적인 활용 방안과 비전을 공유하는 자리다.

메인 프로그램으로는 이충 대표가 코넛샵 운영 구조과 파트너십 확장 전략을 발표한다. 특히 코넛샵 결제 수수료의 정기 소각 구조로, 결제가 곧 가치 상승으로 이어지는 선순환 구조를 선보인다.

(사진=코넛코인)

이어 이승화 원장이 ‘의사가 바라본 코퀴즈&코넛코인의 활용과 투자, 시즌3’ 세션을 통해 코넛코인의 유틸리티 토큰으로서의 가치에 대한 관점을 전할 예정이다.

이와 함께 총 16만개의 코넛코인 에어드랍과 SNS 블로그 후기 이벤트, 코넛 굿즈 증정 등 다양한 참여 프로그램도 마련한다. 밋업에 대한 자세한 내용과 참가 신청은 루마(Luma)에서 ‘코넛코인’을 검색하면 확인할 수 있다.

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코넛코인은 앱테크 서비스 ‘코퀴즈(COQUIZ)’를 핵심 기반으로 하는 웹3 지식재산권(IP) 코넛 생태계의 토큰으로 지난 6월 정식 출시됐다. 코인마켓 가상자산 거래소 포블에 상장됐다.

이충 대표는 “이번 부산 밋업에서 코넛샵을 통한 실물 상품 결제와 정기 소각이 만드는 선순환 구조를 확인하고, 코넛 생태계와 함께할 파트너사들이 합류하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.