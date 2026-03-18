엔비디아 "H200 GPU 中 수출 재개, 미·중 양국 승인 확보"

엔비디아가 중국 시장 수출을 위해 별도 설계한 'H200' GPU의 수출을 재개할 예정이라고 미국 CNBC가 17일(이하 현지시간) 보도했다.

엔비디아의 중국 내 사업은 미국 정부 수출 규제로 많은 제약을 받고 있다. 지난 해 4월 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 고성능 GPU 수출 관련 별도 허가를 요구하면서 엔비디아는 큰 타격을 입었다.

이후 엔비디아는 연산 성능과 메모리 대역폭을 낮추는 등 미국 정부 수출 규제에 부합하는 H200을 별도 개발했다. 미국 정부가 수출을 허용했지만 반대로 중국 정부가 수입 허가를 내주지 않는 등 교착상태에 있었다.

H200 NVL PCle GPU. (사진=엔비디아)

CNBC에 따르면, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 17일 미국 캘리포니아 주 새너제이에서 진행중인 'GTC 2026' 컨퍼런스 중 기자들과 만나 "이미 중국의 구매 주문을 접수했고 생산 재개를 위해 공급망을 재가동중"이라고 밝혔다.

그는 이어 "이는 몇 주 전과는 다른 상황이며, 현재 미국과 중국 모두에게 (수입·수출) 승인을 받은 상태"라고 설명했다.

지난 2월 실적 발표 당시 콜렛 크레스 엔비디아 CFO는 "H200 소량 수출이 승인됐지만 매출로 이어지지 않았다"고 밝힌 바 있다. 승인 지연은 양국의 안보 심사와 규제 절차가 복합적으로 작용한 결과로 보인다.

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과거 중국은 엔비디아 데이터센터 매출의 20% 이상을 차지하던 핵심 시장이었지만, 규제 이후 사실상 공급이 중단된 상태다. 엔비디아의 빈 자리를 화웨이 등 중국 기업들이 채우고 있다.

한편 엔비디아는 중국 매출이 사실상 없는 상황에서도 강력한 성장세를 유지하고 있다. 최근 분기 매출은 전년 대비 73% 증가했으며, 11분기 연속 55% 이상의 성장률을 기록했다.