젠슨 황 CEO "오픈클로는 차세대 챗GPT, 개인 AI 시대 윈도우 될 것"

"오픈클로는 인류 역사상 가장 크고, 가장 인기 있으며, 가장 성공적인 오픈소스 프로젝트로 다음 세대 챗GPT가 될 것이다."
18일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 GTC 2026 현장에서 CNBC와의 인터뷰를 통해 이와 같이 말하며 오픈클로의 중요성을 강조했다.
올해 초 공개와 함께 주목 받은 오픈클로는 오픈소스 자율 AI 에이전트 플랫폼이다. 단순히 사용자의 질문에 답하는 것을 넘어 최소한의 입력만으로도 에이전트가 스스로 작업을 완료하고 의사 결정을 내리며 행동을 취할 수 있는 것이 특징이다.
엔비디아는 오픈클로의 폭발적인 성장세에 발맞춰 기업용 버전인 '니모클로(NemoClaw)'를 발표했다. 오프클로에서 단점으로 지목되는 보안 취약점을 해결해 AI 에이전트를 안전하고 확장 가능하게 만들어 실제 산업 환경에 즉각적으로 투입할 수 있도록 하겠다는 목표다.
함께 설치되는 오픈쉘은 에이전트에게 데이터 개인정보 보호 및 보안을 제공하는 격리된 샌드박스 역할을 한다. 이를 통해 에이전트가 생산성을 발휘하는 데 필요한 접근 권한을 제공하면서도 보안 및 네트워크 정책 기반 안전장치를 보장하는 '인프라 계층'을 지원한다.
젠슨 황 CEO는 오픈클로가 AI 에이전트에 미칠 영향을 과거 '윈도우(Windows)'가 개인용 컴퓨터(PC)에 미친 영향에 비유하며, "오늘날 전 세계 모든 기업은 오픈클로 전략, 즉 에이전트 시스템 전략을 갖춰야 한다"고 강조했다.
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이어 "이것은 새로운 컴퓨터"라며, "맥(Mac)과 윈도우가 PC의 운영체제였듯, 오픈클로는 개인용 AI의 운영체제(OS)다. 소프트웨어의 새로운 르네상스가 시작되는, 업계가 오랫동안 기다려온 순간"이라고 강조했다.
오픈클로의 창시자인 피터 스타인버거는 "오픈클로는 사람들을 AI에 더 가깝게 다가가게 하고 모든 사람이 자신만의 에이전트를 갖는 세상을 만드는 데 기여하고 있다"며, "엔비디아를 비롯한 광범위한 생태계와 함께, 누구나 강력하고 안전한 AI 비서를 만들 수 있는 'AI 에이전트'와 안전장치를 구축하고 있다"고 밝혔다.