'제 25회 세계보안엑스포' 18~20일 열려

과학기술정보통신부는 '제25회 세계보안엑스포(SECON 2026)'를 18일부터 20일까지 일산 킨텍스 제1전시장에서 개최한다고 밝혔다.

올해로 25회를 맞이한 세계보안엑스포는 물리보안과 사이버 보안을 망라한 대한민국 최대 규모 통합 보안 전시회다. 올해는 19개국 412개 기업과 기관이 참여했다. 약 1770개 전시 부스를 운영한다. 32개 콘퍼런스 트랙과 159개 세션을 통해 최신 기술과 글로벌 산업 동향을 한자리에서 확인할 수 있다.

▲전시회: AI와 클라우드, 빅데이터 등 최신 IT 환경 변화에 대응한 영상 보안, 스마트도시 보안, 산업보안, 사회안전, 장애진단 분야 기술 및 제품 등을 선보이며 안전한 사회와 믿을 수 있는 디지털 공간을 만들 방안을 제시한다.

▲콘퍼런스: 20여 개 주제별, 산업별, 직군별 콘퍼런스가 함께 진행되며 보안 분야 지식 공유와 정보 교류의 플랫폼 역할을 수행한다. 또 ‘AI 시대, 신뢰를 세우는 보안’(Empowering Trust in the Age of AI)을 주제로 19일 개막되는 ‘2026 시큐리티월드 콘퍼런스’는 AI 시대의 균형 잡힌 보안 전략과 기술 패권 경쟁 시대 속 흔들리는 공급망을 지키기 위한 방안 등을 논의한다.

기존 디지털 보안 체계를 무력화시킬 것으로 예상되는 양자 기술의 위협에 대한 대응 방안을 논의하는 ‘2026 양자보안 콘퍼런스’를 비롯해 산업보안과 CCTV 통합 관제, 테러 대응, 정보보호 R&D 기술 이전 등 보안 분야 핵심 이슈를 다루는 다양한 보안 관련 콘퍼런스가 열린다.

▲비즈니스 상담회 및 홍보관 운영: 국내 우수 정보보호 기업 제품과 솔루션을 해외에 소개하는 장도 다양하게 열린다. 비즈니스 매칭 및 협업을 위해 ‘K-ICT 스타트업 공동 홍보관’에서는 국내 ICT 및 보안 분야 유망 스타트업 11개 기업이 참여한다. 국내외 우수 기업과 수요처를 연결하는 ▲초청 바이어 비즈니스 매치메이킹 상담회 ▲참가기업 해외진출 자문상담회 ▲기획재정부 원스톱 수출수주 지원단 상담회 등도 마련됐다.

행사 첫날 오전에는 더불어민주당 김현 의원, 대통령실 김소정 사이버안보비서관, 과학기술정보통신부 최우혁 정보보호네트워크정책실장, 행정안전부 황규철 인공지능정부실장, 개인정보보호위원회 이정렬 부위원장 등 국회 및 정부 주요인사들과 보안 관련 국내외 연구자, 기관·기업 관계자들이 참석한 가운데 개막식이 열린다.

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과기정통부 최우혁 정보보호네트워크정책실장은 “에이전트(Agent) AI 시대에 사이버 위협도 그만큼 지능화, 고도화하고 있다. 이제 보안은 국가 경쟁력을 좌우하는 전략적 핵심 기반이 됐다"면서 “제25회 세계보안엑스포가 대한민국 보안 산업 발전과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 의미 있는 교류의 장이 되기를 기대하며, 앞으로도 과기정통부는 사이버 위협 예방과 대응 역량을 강화할 수 있도록 사이버보안 분야 R&D 투자를 확대하고, 정보보호 제도와 정책을 꾸준히 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

한편 '제25회 세계보안엑스포' 행사는 GTX-A를 이용해 서울역에서 20분 거리로 가깝게 찾을 수 있다.