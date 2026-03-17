김재영 제12대 포항가속기연구소장 취임…2031년까지 경영

김재영 신임 포항가속기연구소장이 지난 16일 취임했다. 임기는 2031년까지 5년이다.

신임 김 소장은 서울대학교 물리학과를 졸업하고, 동 대학원에서 석, 박사 학위를 취득했다. 양자물질 전자구조 및 방사광 과학 전문가다.

포항가속기연구소에서 연구원으로 출발했다. 이곳에서 산업기술융합센터장을 지냈다. 기초과학연구원(IBS) 연구위원, 한국기초과학지원연구원(KBSI) 연구전략본부장, 한국방사광이용자협회(KOSUA) 부회장 등을 역임했다.

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김재영 신임 포항방사광가속기 소장.(사진=포항방사광가속기)

김 소장은 취임식에서 “포항가속기연구소를 방사광 과학기술 개발 글로벌 허브로 도약시킬 것"이라며 "방사광 활용 역량을 결집, ‘K-싱크로트론'이라는 새로운 브랜드를 창출할 것"이라고 말했다.

김 소장은 또 “연구소를 국가 전략기술 개발을 위한 오픈 플랫폼으로 전환할 것"이라며 "인공지능 기반 협력 연구를 통해 혁신적인 성과를 창출하는 연구기관으로 발전시켜 나가겠다”고 덧붙였다.