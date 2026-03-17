이번 주 석화 원료 '나프타' 경제안보품목 지정…원유 대란 대응

미국-이란 전쟁으로 중동발 원유 수급이 제한되는 상황이 장기화되면서, 정부가 이번 주 중 석유화학 산업 원료인 나프타를 이번 주 중 '경제안보품목'으로 지정한다.

17일 이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "금주 중 나프타를 경제안보품목으로 지정할 것"이라며 "기업들에게 운송비 외에도 전쟁 할증료와 지체료, 우회 운송료 등을 포함한 긴급물류비 바우처를 도입해 도울 것"이라고 언급했다.

나프타는 원유 정제 과정에서 나오는 물질이다. 그러나 최근 중동 긴장 고조로 원유 수급에 차질이 발생하면서 나프타 가격도 전월 대비 50% 이상 급등했다. 나프타로 생산하는 에틸렌 가격에서 나프타 가격을 뺀 에틸렌 스프레드도 사상 최저 수준인 100달러 이하로 하락한 상황이다. 에틸렌 스프레드는 석유화학 업계 수익성을 나타내는 대표적 지표다.

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구윤철 경제부총리 (사진=뉴스1)

이란이 글로벌 원유 수송량 중 20%가 지나는 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 국제 유가는 급등한 상황이다. 이날 기준 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 100.21달러, 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 93.5달러를 기록했다. 전쟁 이전보다 40% 이상 가격이 올라 있다.

전쟁이 3주차로 접어들면서 주요 석유화학 기업들은 기업이 통제할 수 없는 이유 때문에 제품 공급이 어려워졌다는 '불가항력' 상황을 선언하고 있다. 국내 최대 에틸렌 생산업체인 여천NCC이가 이를 선언했고, 롯데케미칼과 LG화학, 한화솔루션도 불가항력 가능성을 고객사에 알렸다.