전주대학교, '농생명 AX 융합연구 세미나' 개최

전주대학교는 농생명 분야와 인공지능(AI)을 결합한 ‘농생명 AX’ 융합연구 방향을 공유하고 산·학·연 협력 기반을 마련하기 위해 지난 12일 ‘농생명 AX 융합연구 세미나’를 개최했다.

이번 세미나는 전주대학교 교원과 농생명·식품 분야 산업체 및 연구기관 관계자들이 참석한 가운데 농생명 산업의 디지털 전환과 인공지능 기술 활용한 교육운영 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

전주대학교가 지난 12일 산학연 협력 기반 마련을 위한 '농생명 AX 융합연구 세미나'를 개최했다. (사진=전주대)

최근 인공지능과 데이터 기술의 발전으로 지역에서도 스마트농업과 푸드테크 등 농생명 산업 전반에서 데이터 기반 연구와 디지털 전환이 확대되면서 농생명 분야와 인공지능 기술을 결합한 ‘농생명 AX’ 융합 연구의 중요성이 더욱 커지고 있다.

세미나는 김진수 전주대학교 대외부총장의 개회사를 시작으로 △농생명 AX 정책 및 산업 동향 △농생명 데이터 기반 인공지능 활용 기술 및 연구 사례 △농생명 산업 분야 인공지능 적용 사례 및 활용 가능 분야 △농생명·식품 분야 산학연 협력 모델 및 인재 양성 방향 등을 주제로 발표가 이어졌다.

이어 진행된 종합토론에서는 농생명 산업의 디지털 전환을 위한 데이터 기반 연구 확대와 인공지능 융합 연구 활성화, 산학협력 프로젝트 발굴 등에 대한 다양한 의견이 제시됐으며, 참석자 간 네트워킹을 통해 향후 공동 연구와 협력 가능성도 모색됐다.

전효진 전주대학교 중소기업산학협력센터장은 “이번 세미나는 농생명 분야와 인공지능 기술을 결합한 융합 연구 방향을 공유하고 산학연 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다”며 “특히 산업체 수요를 중심으로 운영 방안을 논의하고 지역 특화형 AX 대학원 운영 방향을 점검하는 계기가 됐다”라고 말했다.

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이어 “앞으로도 농생명 특성화 역량과 AI 기술을 기반으로 데이터 중심 연구와 교육을 확대해 농생명 산업의 디지털 전환과 미래 인재 양성에 기여하겠다”고 밝혔다.

전주대학교는 앞으로도 농생명 특성화 분야와 인공지능 기술을 결합한 융합 연구를 확대하고, 지역 연구기관 및 산업체와의 협력을 통해 농생명 분야 AI 융합 연구와 인재 양성을 지속적으로 추진할 계획이다.