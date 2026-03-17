워너브라더스 몬트리올, 추가 인력 감축...파라마운트 인수 합병 여파

워너 브라더스 게임즈 몬트리올이 게임 개발 직군을 대상으로 인력 감축을 단행했다. 이번 조치는 지난 13일 전직 직원들이 링크드인을 통해 해고 사실을 밝히면서 드러났다.

16일(현지시간) 게임인더스트리에 따르면 워너 브라더스 몬트리올은 게임 개발 전반의 핵심 직군이 포함된 구조조정을 실시한 것으로 확인된다.

해당 스튜디오는 '고담 나이트'와 '배트맨: 아캄 오리진'의 개발사로 알려져 있다. 지난해에는 모노리스 프로덕션과 공동 개발 중이던 '원더우먼' 프로젝트가 취소되는 등 부침을 겪었으며, 2024년에도 99명의 인원을 줄였다.

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출처=워너 브라더스 게임즈 공식 SNS

이번 구조조정은 상위 기업인 워너 브라더스 디스커버리의 인수 합병 진행 상황과 궤를 같이한다. 당초 넷플릭스가 827억 달러에 인수를 추진했으나, 지난 2월 파라마운트 스카이댄스가 1110억 달러(주당 31달러)의 수정 제안을 내놓으며 최종 인수자로 결정됐다. 이에 넷플릭스는 지난달 추가 입찰 포기를 공식 선언했다.

이와 관련해 테드 서랜도스 넷플릭스 공동 CEO는 최근 블룸버그 인터뷰를 통해 파라마운트의 인수 계약이 약 160억 달러 이상의 막대한 비용 절감으로 이어질 것이라고 전망한 바 있다.